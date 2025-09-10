    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 11. September 2025

    • Fraport veröffentlicht Verkehrszahlen für August 2025.
    • Ryanair und ABN Amro halten Hauptversammlungen ab.
    • EZB-Zinsentscheid und US-Verbraucherpreise stehen an.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 11. September 2025

    ^

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 8/25
    10:00 IRL: Ryanair, Hauptversammlung
    14:00 NLD: ABN Amro, außerordentliche Hauptversammlung 22:00 USA: Adobe, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Erzeugerpreise 8/25
    08:00 SWE: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)
    08:00 ROU: Verbraucherpreise 8/25
    14:15 EUR: Zentralbank, Zinsentscheid (14.45 Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde) 14:30 USA: Verbraucherpreise 8/25
    14:30 USA: Realeinkommen 8/25
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

    SONSTIGE TERMINE
    12:00 DEU: «Frankfurter Finanzplatzgespräche» mit der Chefin der neuen EU-Anti-Geldwäschebehörde AMLA, Bruna Szego °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
