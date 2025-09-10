    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInditex AktievorwärtsNachrichten zu Inditex

    ANALYSE-FLASH

    RBC hebt Inditex auf 'Sector Perform' und Ziel auf 46 Euro

    • RBC stuft Inditex von "Underperform" auf "Sector Perform" hoch.
    • Kursziel wurde von 43 auf 46 Euro angehoben.
    • Positive Aussichten für Gewinn und Free Cashflow erwartet.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Inditex von "Underperform" auf "Sector Perform" hochgestuft und das Kursziel von 43 auf 46 Euro angehoben. Die Gewinn- und Barmittelaussichten verbesserten sich, rechtfertigte Richard Chamberlain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine nun neutrale Einschätzung des Textilhändlers. Inditex sei gut in die Herbst- und Wintersaison gestartet und beim Free Cashflow sollte das nächste Jahr eine Wende zum Positiven bringen. Die Bewertung der Aktie wirke im Vergleich zur Konkurrenz vernünftig./rob/tih/men

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:55 / EDT

    ISIN:ES0148396007WKN:A11873

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Inditex Aktie

    Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,06 % und einem Kurs von 45,47 auf Tradegate (10. September 2025, 17:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Inditex Aktie um +4,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,35 %.

    Die Marktkapitalisierung von Inditex bezifferte sich zuletzt auf 142,96 Mrd..

    Inditex zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von -6,26 %/+19,90 % bedeutet.






