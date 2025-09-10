ANALYSE-FLASH
RBC hebt Inditex auf 'Sector Perform' und Ziel auf 46 Euro
- RBC stuft Inditex von "Underperform" auf "Sector Perform" hoch.
- Kursziel wurde von 43 auf 46 Euro angehoben.
- Positive Aussichten für Gewinn und Free Cashflow erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Inditex von "Underperform" auf "Sector Perform" hochgestuft und das Kursziel von 43 auf 46 Euro angehoben. Die Gewinn- und Barmittelaussichten verbesserten sich, rechtfertigte Richard Chamberlain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine nun neutrale Einschätzung des Textilhändlers. Inditex sei gut in die Herbst- und Wintersaison gestartet und beim Free Cashflow sollte das nächste Jahr eine Wende zum Positiven bringen. Die Bewertung der Aktie wirke im Vergleich zur Konkurrenz vernünftig./rob/tih/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:55 / EDT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Inditex Aktie
Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,06 % und einem Kurs von 45,47 auf Tradegate (10. September 2025, 17:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Inditex Aktie um +4,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,35 %.
Die Marktkapitalisierung von Inditex bezifferte sich zuletzt auf 142,96 Mrd..
Inditex zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von -6,26 %/+19,90 % bedeutet.