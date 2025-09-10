RBC hebt Inditex auf 'Sector Perform' und Ziel auf 46 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Inditex Aktie

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,06 % und einem Kurs von 45,47 auf Tradegate (10. September 2025, 17:37 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Inditex Aktie um +4,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,35 %.

Die Marktkapitalisierung von Inditex bezifferte sich zuletzt auf 142,96 Mrd..

Inditex zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von -6,26 %/+19,90 % bedeutet.