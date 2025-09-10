Knallt der Kupferpreis jetzt rauf? Diese Gold-Kupferaktie startet gewaltig durch

Um Kupfer ist es hingegen ruhig geworden. Nach Trumps Zollkapriolen und den damit einhergehenden Preisverwerfungen beruhigten sich die Gemüter. Der Kupferpreis dümpelte im Bereich von 4,4 US-Dollar / lb. Eine Zeitlang tat sich Kupfer schwer damit, frisches Aufwärtsmomentum aufzubauen. Über die wichtige Marke von 4,5 US-Dollar / lb ging es dabei kaum. Doch dieser Widerstand scheint nun seinen Schrecken verloren zu haben. Aus charttechnischer Sicht wäre die Rückkehr über die 4,5 US-Dollar der erste Schritt in Richtung Aufwärtsbewegung respektive Rallye.

Die nächsten Preisziele für Kupfer

Die Schwäche des Greenbacks stützt zwar, aber dennoch fehlt unter fundamentalen Aspekten der Rückenwind. Aktuelle Konjunkturdaten brachten keine nachhaltigen Impulse und dennoch könnte der Kupferpreis technisch bedingt zunächst auf 4,75 US-Dollar laufen. Da Kupfer sich bekanntlich auch gern einmal momentumgetrieben bewegt, könnte ein Überschreiten der 4,75 US-Dollar die Marke von 5,00 US-Dollar ins Spiel bringen und so für neue Dynamik sorgen. Auf kurze Sicht dürfte das Aufwärtspotenzial jedoch begrenzt bleiben, obgleich Vorstöße auf 5,0 US-Dollar oder 5,5 US-Dollar dabei nicht auszuschließen sind. Mittel- und langfristig ist ob des zu erwartenden Nachfrageanstiegs nach wie vor mit deutlich höheren Kupferpreisen zu rechnen.

Diese Gold-Kupferaktie startet gewaltig durch

Ungeachtet dessen, dass Kupfer noch mit angezogener Handbremse unterwegs ist, gärt es im Kupferbereich. Der Konsolidierungsdruck ist auch hier immens. Der angestrebte Merger von Anglo American und Teck Res. verdeutlicht dieses. Dabei muss es nicht bleiben, denn so ein Merger setzt wiederum andere Player, wie etwa BHP und Glencore, unter Zugzwang. Ein potenzieller Übernahmekandidat wäre auch die kanadische Hudbay Minerals.

Seit geraumer Zeit wird die Aktie an dieser Stelle thematisiert. Die Rallye weist mittlerweile ein atemberaubendes Tempo auf. Wichtige Widerstände fielen wie Dominosteine. Zuletzt waren es die Widerstände bei 11 US-Dollar und 12 US-Dollar. Die Rallye des Goldpreises - Hudbay Minerals plant 2025 mit einer konsolidierten Goldproduktion von knapp 300.000 Unzen Gold - und auch ein Kupferpreis auf einem vergleichsweise hohem Niveau - Kupfer notierte noch im Jahr 2020 bei deutlich unter 3 US-Dollar - lassen die Produzentenaktien haussieren. Sollte nun auch noch das „Übernahmefieber“ im Sektor ausbrechen, dürfte das für weitere Kursschübe sorgen. Für Hudbay Minerals könnte es nun erst einmal in Richtung 17,5 US-Dollar gehen. In diesem Bereich liegt ein Widerstandsbereich aus dem Jahr 2010.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

