Ein kühner Sprung in unendliche Möglichkeiten

Turacoz verkündet stolz seinen neuen Markenauftritt – eine frische Identität, die die Vision des Unternehmens widerspiegelt: Wissenschaft neu denken und unendliche Möglichkeiten mit unendlichem Potenzial erforschen. Neue Systeme, stärkere Partnerschaften und eine Arbeit, die Forschung, Erkenntnisse und Kommunikation miteinander verbindet: Das ist Turacoz 2.0!

UTRECHT, Niederlande, 10. September 2025 /PRNewswire/ -- Veränderung ist oft das Zeichen von Fortschritt – und für Turacoz, einen globalen Marktführer im Bereich Medical Writing und Kommunikation, ist diese Veränderung ein Beweis für seine Weiterentwicklung. Von den Schwingen, die die Vision in die Unendlichkeit trugen, die ihre Zukunft bestimmt – Turacoz entwickelt sich weiter.

Seit über einem Jahrzehnt ist Turacoz ein zuverlässiger Partner für Gesundheitsorganisationen, Pharmaunternehmen und akademische Einrichtungen auf der ganzen Welt. Mit seinem Team aus engagierten medizinischen Redakteuren, Strategen und Kommunikatoren hat sich das Unternehmen den Ruf erworben, hochwertige, wissenschaftlich korrekte und wirkungsvolle Inhalte zu liefern. Das Logo mit dem Vogel stand für das Motto „hoch hinausfliegen" – ein starkes Symbol für Ambitionen, Wachstum und Spitzenleistungen. Die Bildsprache verdeutlichte das Bestreben des Unternehmens, Herausforderungen zu meistern und sich als Vorreiter im Bereich der medizinischen Kommunikation zu etablieren.

Doch als Turacoz seine Reichweite vergrößerte, seine Dienstleistungen diversifizierte und sich der Innovation zuwandte, wurde deutlich, dass die Marke eine visuelle Identität brauchte, die ihr grenzenloses Potenzial und ihre zukunftsorientierte Vision widerspiegelte. An dieser Stelle steht das neue Logo im Mittelpunkt.

Von Höhenflügen zu unendlichen Horizonten

Der Übergang vom alten zum neuen Logo ist eine Erzählung der Evolution. Heute ist Turacoz an einem Punkt angelangt, an dem seine Ambitionen in vielerlei Hinsicht verwirklicht worden sind: das Unternehmen hat sich von einem kleinen, engagierten Team zu einem globalen Dienstleistungsunternehmen entwickelt, das auf allen Kontinenten vertreten ist.

Das neue Logo steht für das nächste Kapitel in der Geschichte des Unternehmens. Das Design hat das Motto „Unendliche Möglichkeiten mit unendlichem Potenzial entdecken" und zeigt Offenheit, Innovation und grenzenloses Wachstum. Die von der Unendlichkeit inspirierten Elemente stehen für die kontinuierliche Reise des Lernens, Schaffens und der Befähigung von Kunden mit Lösungen, die traditionelle Grenzen überschreiten.