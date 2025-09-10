Applied Intuition und Komatsu schließen Vereinbarung zur Transformation der Bergbauindustrie mit intelligenten, autonomen Maschinen

MOUNTAIN VIEW, Kalifornien und MILWAUKEE, 10. September 2025 /PRNewswire/ -- Applied Intuition, Inc. , der Branchenführer für Fahrzeugintelligenz, und Komatsu, ein weltweit führender Anbieter von Bergbau- und Baumaschinen, haben heute eine mehrjährige strategische Partnerschaft bekannt gegeben, um die Entwicklung intelligenter Fahrzeuge der nächsten Generation für die Bergbauindustrie voranzutreiben.

Die Partnerschaft stellt die bedeutendste Technologieinvestition in der Geschichte von Komatsu dar und signalisiert einen mutigen Schritt in Richtung einer Zukunft des zunehmend autonomen, softwaregesteuerten Bergbaus.

„Applied Intuition wird dazu beitragen, das nächste Kapitel für ein Unternehmen einzuleiten, das die Grundlagen der globalen Bergbauindustrie mitgeprägt hat", erklärte Qasar Younis, Mitbegründer und Geschäftsführer von Applied Intuition. „Die Bergbauindustrie sieht sich einer gewaltigen Herausforderung gegenüber: steigende Kosten, Sicherheitsrisiken, Druck zur Dekarbonisierung, Arbeitskräftemangel und eine steigende Nachfrage nach kritischen Mineralien, die für die nationale Sicherheit unerlässlich sind. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen intelligentere Maschinen entwickeln, die in Echtzeit selbstständig reagieren können. Mit Komatsu werden wir die Produktivität in einigen der weltweit rauesten Betriebsumgebungen steigern und gleichzeitig die Sicherheit der Mitarbeiter gewährleisten."

Komatsu wird das Fahrzeugbetriebssystem von Applied Intuition nutzen, um fortschrittliche Bordtechnologien in seinen Fahrzeugen einzusetzen. Das Unternehmen wird außerdem die Autonomie-Technologie und die KI-gestützten Tools von Applied Intuition für den Transport und die Kollisionsvermeidung nutzen. Der Zugang zu diesen Lösungen wird es Komatsu ermöglichen, die Sicherheit und Energieeffizienz zu optimieren, gleichzeitig die Gesamtproduktivität zu steigern, die Produktentwicklung zu beschleunigen und eine groß angelegte Dekarbonisierung zu erreichen.

„Diese Partnerschaft stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Fähigkeit von Komatsu dar, unseren Kunden im Bergbau autonome Lösungen anzubieten", erklärte Peter Salditt, Vorsitzender der Geschäftssparte Bergbau bei Komatsu. „Gemeinsam mit Applied Intuition kombinieren wir Bergbau-Know-how mit modernsten autonomen Softwarefunktionen, um den Einsatz intelligenter Maschinen zu beschleunigen. Diese Zusammenarbeit steht im Einklang mit unserer langfristigen Vision, den Bergbau durch Innovation, Automatisierung und nachhaltige Technologie zu transformieren."