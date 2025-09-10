Hochtief Aktie klettert deutlich - 10.09.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Hochtief Aktie. Mit einer Performance von +3,55 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Hochtief ist ein global führendes Bauunternehmen, spezialisiert auf Infrastrukturprojekte. Es bietet Bau- und Ingenieurdienstleistungen an und ist international stark vertreten. Hauptkonkurrenten sind Vinci, ACS und Skanska. Hochtief punktet mit innovativen Bauverfahren und starker Präsenz in den USA und Australien.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Hochtief einen Gewinn von +35,79 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Hochtief Aktie damit um +4,65 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,61 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Hochtief +71,84 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,92 % geändert.

Hochtief Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,65 % 1 Monat +6,61 % 3 Monate +35,79 % 1 Jahr +107,94 %

Informationen zur Hochtief Aktie

Es gibt 78 Mio. Hochtief Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,89 Mrd.EUR wert.

Die heutigen Börsenbewegungen zeichnen ein gemischtes Bild: Während die deutschen Indizes schwächeln, zeigt der S&P 500 Stärke. Einzelne Unternehmen stechen positiv hervor, doch viele kämpfen mit Verlusten.

Der Hype um das Wachstum des US-Softwareriesen Oracle mit Rechenzentren lenkte am Mittwoch auch hierzulande das Interesse der Anleger auf Profiteure der Künstlichen Intelligenz (KI). Während die Oracle-Aktien in den USA um 40 Prozent nach oben …

Der Hype um das Wachstum des US-Softwareriesen Oracle mit Rechenzentren treibt am Mittwoch Profiteure der Künstlichen Intelligenz (KI) an. Während die Oracle-Aktien in den USA mit einem Plus von rund 40 Prozent auf fast 340 US-Dollar ein Rekordhoch …

Hochtief Aktie jetzt kaufen?

Ob die Hochtief Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hochtief Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.