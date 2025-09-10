    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHochtief AktievorwärtsNachrichten zu Hochtief

    Besonders beachtet!

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hochtief Aktie klettert deutlich - 10.09.2025

    Am 10.09.2025 ist die Hochtief Aktie, bisher, um +3,55 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Hochtief Aktie.

    Besonders beachtet! - Hochtief Aktie klettert deutlich - 10.09.2025
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Hochtief ist ein global führendes Bauunternehmen, spezialisiert auf Infrastrukturprojekte. Es bietet Bau- und Ingenieurdienstleistungen an und ist international stark vertreten. Hauptkonkurrenten sind Vinci, ACS und Skanska. Hochtief punktet mit innovativen Bauverfahren und starker Präsenz in den USA und Australien.

    Hochtief Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.09.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Hochtief Aktie. Mit einer Performance von +3,55 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Short
    32.046,81€
    Basispreis
    2,21
    Ask
    × 14,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    28.232,11€
    Basispreis
    2,21
    Ask
    × 14,71
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Hochtief einen Gewinn von +35,79 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die Hochtief Aktie damit um +4,65 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,61 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Hochtief +71,84 % gewonnen.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,92 % geändert.

    Hochtief Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,65 %
    1 Monat +6,61 %
    3 Monate +35,79 %
    1 Jahr +107,94 %

    Informationen zur Hochtief Aktie

    Es gibt 78 Mio. Hochtief Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,89 Mrd.EUR wert.

    Marktchaos: DAX & Dow Jones im Minus, S&P 500 trotzt dem Trend!


    Die heutigen Börsenbewegungen zeichnen ein gemischtes Bild: Während die deutschen Indizes schwächeln, zeigt der S&P 500 Stärke. Einzelne Unternehmen stechen positiv hervor, doch viele kämpfen mit Verlusten.

    KI-Euphorie bei Oracle - Hochtief-Rekord, SAP dreht abwärts


    Der Hype um das Wachstum des US-Softwareriesen Oracle mit Rechenzentren lenkte am Mittwoch auch hierzulande das Interesse der Anleger auf Profiteure der Künstlichen Intelligenz (KI). Während die Oracle-Aktien in den USA um 40 Prozent nach oben …

    Oracle befeuert zuletzt etwas eingeschlafenen KI-Hype neu


    Der Hype um das Wachstum des US-Softwareriesen Oracle mit Rechenzentren treibt am Mittwoch Profiteure der Künstlichen Intelligenz (KI) an. Während die Oracle-Aktien in den USA mit einem Plus von rund 40 Prozent auf fast 340 US-Dollar ein Rekordhoch …

    Hochtief Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Hochtief Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hochtief Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Hochtief

    +3,06 %
    +4,79 %
    +7,11 %
    +36,73 %
    +108,02 %
    +357,72 %
    +199,93 %
    +184,91 %
    +914,43 %
    ISIN:DE0006070006WKN:607000



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Hochtief Aktie klettert deutlich - 10.09.2025 Am 10.09.2025 ist die Hochtief Aktie, bisher, um +3,55 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Hochtief Aktie.