Die heutigen US-Erzeugerpreise sind niedriger ausgefallen - hat Trump also Recht mit seiner Behauptung, dass es "keine Inflation" geben würde? Was die heutigen Erzeugerpreise wirklich zeigen: die Kosten für die US-Unternehmen steigen (vor allem wegen den Zöllen von Trump), aber sie können diese gestiegenen Kosten offenbar nicht mehr an die Konsumenten weiter geben - also schrumpfen die Margen (was die derzeitigen Aktien-Bewertungen problematisch macht). Der Anstieg von mehr als 40% bei Oracle nach einer Phantasie-Umsatzprognose schürt noch einmal die KI-Euphorie und kaschiert die Schwäche der anderen Aktien. Warum steigen diese anderen Aktien nicht, wenn die Wahrscheinlichkeit schnellerer Zinssenkungen durch die Fed doch gestiegen sein müsste mit den niedrigeren Erzeugerpreisen?

Hinweise aus Video:

1. Sozialausgaben-Anstieg im Bundeshaushalt – Regierung zweckentfremdet Sondervermögen

2. China: KI-Offensive für neue Weltordnung

Das Video "Hat Trump recht: keine Inflation? Was die Erzeugerpreise wirklich zeigen!" sehen Sie hier..