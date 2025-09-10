HUAWEI führt den globalen Markt für Wearables im ersten Halbjahr 2025 an

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Düsseldorf (ots) - Mit einem Marktanteil von 20,2 % war Huawei im zweiten
    Quartal 2025 erneut weltweit führend im Bereich Wearables und sicherte sich laut
    Branchenanalyst IDC bereits zum zweiten Mal in Folge die Spitzenposition.

    HUAWEI bleibt weltweit führend im Wearable-Segment und kündigt neue
    Produkt-Highlights an

    Die Wearables von Huawei zeichnen sich durch ihr stilvolles Design, innovative
    Gesundheits- und Fitnessfunktionen sowie smarte Nutzererlebnisse aus und
    erhalten dafür weltweit viel Anerkennung. Zum Portfolio zählen unter anderem die
    HUAWEI WATCH 5-Serie mit dem revolutionären X-TAP Gesundheitssensor sowie die
    HUAWEI WATCH D2 als erste Smartwatch mit ambulanter Blutdruckmessung (ABPM) am
    Handgelenk nach EU-Medizinstandards - beide Modelle setzen neue Maßstäbe für
    Innovation im Gesundheitsbereich. Die HUAWEI WATCH GT 5-Serie hat erstmalig das
    neue TruSense-System eingeführt und überzeugt zusätzlich mit einer ultralangen
    Akkulaufzeit sowie noch vielfältigeren und fortschrittlicheren Sport-Features,
    während die HUAWEI WATCH Ultimate-Serie spezialisierte Modi für Tauchen, Golf
    und Expeditionen bietet. Trotz ihres kompakten Designs überzeugt die HUAWEI
    WATCH FIT 4-Serie mit leistungsstarken Features.

    Am 19. September 2025 lädt Huawei unter dem Motto "Ride the Wind" nach Paris
    ein, um die nächste Generation seiner Wearables zu präsentieren. Erwartet werden
    spannende Neuheiten wie die HUAWEI WATCH GT 6-Serie, die HUAWEI WATCH Ultimate 2
    und die HUAWEI WATCH D2 mit optimierten Features. Im Fokus wird die HUAWEI WATCH
    GT 6-Serie mit ihren revolutionären Verbesserungen von Outdoor-Sportfunktionen
    und einer außergewöhnlichen Akkulaufzeit von bis zu 21 Tagen stehen.

    Zur vollständigen Meldung gelangen Sie hier:
    https://www.mcgroup.com/huawei-press-release-11-09-2025

    Pressekontakt:

    HUAWEI TECHNOLOGIES
    Consumer Business Group
    Nils Holtmeier
    Public Relations Manager DACH
    Am Seestern 5, 40547 Düsseldorf
    mailto:nils.holtmeier@huawei.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/108888/6115192
    OTS: Huawei Technologies Deutschland GmbH




