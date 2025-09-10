HUAWEI führt den globalen Markt für Wearables im ersten Halbjahr 2025 an

Düsseldorf (ots) - Mit einem Marktanteil von 20,2 % war Huawei im zweiten

Quartal 2025 erneut weltweit führend im Bereich Wearables und sicherte sich laut

Branchenanalyst IDC bereits zum zweiten Mal in Folge die Spitzenposition.



HUAWEI bleibt weltweit führend im Wearable-Segment und kündigt neue

Produkt-Highlights an





Die Wearables von Huawei zeichnen sich durch ihr stilvolles Design, innovative

Gesundheits- und Fitnessfunktionen sowie smarte Nutzererlebnisse aus und

erhalten dafür weltweit viel Anerkennung. Zum Portfolio zählen unter anderem die

HUAWEI WATCH 5-Serie mit dem revolutionären X-TAP Gesundheitssensor sowie die

HUAWEI WATCH D2 als erste Smartwatch mit ambulanter Blutdruckmessung (ABPM) am

Handgelenk nach EU-Medizinstandards - beide Modelle setzen neue Maßstäbe für

Innovation im Gesundheitsbereich. Die HUAWEI WATCH GT 5-Serie hat erstmalig das

neue TruSense-System eingeführt und überzeugt zusätzlich mit einer ultralangen

Akkulaufzeit sowie noch vielfältigeren und fortschrittlicheren Sport-Features,

während die HUAWEI WATCH Ultimate-Serie spezialisierte Modi für Tauchen, Golf

und Expeditionen bietet. Trotz ihres kompakten Designs überzeugt die HUAWEI

WATCH FIT 4-Serie mit leistungsstarken Features.



Am 19. September 2025 lädt Huawei unter dem Motto "Ride the Wind" nach Paris

ein, um die nächste Generation seiner Wearables zu präsentieren. Erwartet werden

spannende Neuheiten wie die HUAWEI WATCH GT 6-Serie, die HUAWEI WATCH Ultimate 2

und die HUAWEI WATCH D2 mit optimierten Features. Im Fokus wird die HUAWEI WATCH

GT 6-Serie mit ihren revolutionären Verbesserungen von Outdoor-Sportfunktionen

und einer außergewöhnlichen Akkulaufzeit von bis zu 21 Tagen stehen.



Zur vollständigen Meldung gelangen Sie hier:

https://www.mcgroup.com/huawei-press-release-11-09-2025



