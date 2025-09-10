HUAWEI führt den globalen Markt für Wearables im ersten Halbjahr 2025 an
Düsseldorf (ots) - Mit einem Marktanteil von 20,2 % war Huawei im zweiten
Quartal 2025 erneut weltweit führend im Bereich Wearables und sicherte sich laut
Branchenanalyst IDC bereits zum zweiten Mal in Folge die Spitzenposition.
HUAWEI bleibt weltweit führend im Wearable-Segment und kündigt neue
Produkt-Highlights an
Die Wearables von Huawei zeichnen sich durch ihr stilvolles Design, innovative
Gesundheits- und Fitnessfunktionen sowie smarte Nutzererlebnisse aus und
erhalten dafür weltweit viel Anerkennung. Zum Portfolio zählen unter anderem die
HUAWEI WATCH 5-Serie mit dem revolutionären X-TAP Gesundheitssensor sowie die
HUAWEI WATCH D2 als erste Smartwatch mit ambulanter Blutdruckmessung (ABPM) am
Handgelenk nach EU-Medizinstandards - beide Modelle setzen neue Maßstäbe für
Innovation im Gesundheitsbereich. Die HUAWEI WATCH GT 5-Serie hat erstmalig das
neue TruSense-System eingeführt und überzeugt zusätzlich mit einer ultralangen
Akkulaufzeit sowie noch vielfältigeren und fortschrittlicheren Sport-Features,
während die HUAWEI WATCH Ultimate-Serie spezialisierte Modi für Tauchen, Golf
und Expeditionen bietet. Trotz ihres kompakten Designs überzeugt die HUAWEI
WATCH FIT 4-Serie mit leistungsstarken Features.
Am 19. September 2025 lädt Huawei unter dem Motto "Ride the Wind" nach Paris
ein, um die nächste Generation seiner Wearables zu präsentieren. Erwartet werden
spannende Neuheiten wie die HUAWEI WATCH GT 6-Serie, die HUAWEI WATCH Ultimate 2
und die HUAWEI WATCH D2 mit optimierten Features. Im Fokus wird die HUAWEI WATCH
GT 6-Serie mit ihren revolutionären Verbesserungen von Outdoor-Sportfunktionen
und einer außergewöhnlichen Akkulaufzeit von bis zu 21 Tagen stehen.
Zur vollständigen Meldung gelangen Sie hier:
https://www.mcgroup.com/huawei-press-release-11-09-2025
Pressekontakt:
HUAWEI TECHNOLOGIES
Consumer Business Group
Nils Holtmeier
Public Relations Manager DACH
Am Seestern 5, 40547 Düsseldorf
mailto:nils.holtmeier@huawei.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/108888/6115192
OTS: Huawei Technologies Deutschland GmbH
