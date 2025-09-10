Remi Tech läutet neue Ära der rechtskonformen Stablecoin-Abwicklung ein - Stärkung des traditionellen Finanzwesens und des rechtskonformen Web3 mit einer Infrastruktur der nächsten Generation

Singapur (ots/PRNewswire) - Remi Technology, ein Pionier im Bereich

rechtskonformer digitaler Finanzlösungen, hat heute das Remi Global Stablecoin

Clearing System eingeführt - eine einzigartige Infrastruktur, die eine

Abwicklung in Bankqualität mit integrierten AML/CFT- und RegTech-Funktionen

verbindet. Dieser Durchbruch definiert die grenzüberschreitende Finanzierung

neu, indem er die Effizienz von Stablecoin mit der regulatorischen Sicherheit

für Banken, Finanzinstitute und Web3-Unternehmen verbindet.



Ein neuer Standard für ein rechtskonformes digitales Finanzwesen





Das Remi-System bietet ein regulierungsfähiges Rahmenwerk für die Ausgabe, den

Handel und die Abrechnung von Stablecoins und behebt damit kritische Probleme im

globalen Zahlungsverkehr:



- Sofortige, kostengünstige Interbankentransaktionen mit integrierter Compliance

- Liquidität in Echtzeit durch vollständige Integration mit traditionellen

Banksystemen

- Regulatorische Live-Aufsicht für transparente, überprüfbare Arbeitsabläufe

- Robuste AML/CFT-Kontrollen zum Schutz von Instituten und Usern vor illegalen

Geldmitteln



Die RegTech-Innovation von Remi Tech bietet eine einheitliche

On-Chain/Off-Chain-KYC-Infrastruktur, die durch drei spezielle regulatorische

Dashboards ergänzt wird: Echtzeit-Screening, AML, und operative Überwachung.

Diese bieten Regulierungsbehörden Echtzeit-Datenzugang und erweiterte

Überwachungsfunktionen.



Durch die Kombination von FinTech und RegTech in einem KYC-Rahmenwerk beseitigt

Remi den Zielkonflikt zwischen Geschwindigkeit und Compliance und ermöglicht so

sichere und effiziente interinstitutionelle Transaktionen. Außerdem liefert es

den geldpolitischen Entscheidungsträgern über regulatorische Dashboards

Echtzeit-Einblicke.



Das System umfasst ein spezielles Modul, das Zentralbanken bei der Überwachung

wichtiger Stablecoin-Kennzahlen wie Zinssätze, M0, M2 und Wechselkurse auf den

Onshore- und Offshore-Märkten unterstützt. Es ermöglicht Behörden, Auswirkungen

auf die geldpolitischen Transmissionsmechanismen zu bewerten und starke

Schwankungen der Zinssätze und Wechselkurse zu verhindern.



Die Lösung von Remi bietet außerdem:



- Automatisiertes regulatorisches Reporting

- KI-gesteuerte Transaktionsüberwachung

- Verfolgung der Einhaltung von Rechtsvorschriften



"Im traditionellen Finanzwesen stehen Sicherheit und Konformität im Vordergrund,

während bei Web3 die Effizienz im Vordergrund steht. Remi löst dieses Dilemma

auf einzigartige Weise mit einer nahtlosen, vereinheitlichten Lösung", so

YongCheng Zhang, CTO von Remi Tech, "Unsere Plattform ermöglicht es Banken und

Emittenten von digitalen Vermögenswerten, das Potenzial von Stablecoins zu

nutzen - ohne regulatorische Kompromisse. Sie bildet die Grundlage für eine neue

Ära globaler Finanzkonnektivität."



Branchenneuheiten: Warum Remi sich abhebt



1. Erstes sofortiges Stablecoin-gestütztes Interbanken-Abwicklungsnetz mit

niedrigen Kosten

2. Erste vollständig in die Bankensysteme integrierte Stablecoin-Plattform

3. Erste Stablecoin-Plattform mit integrierten AML/CFT-Funktionen

4. Erste Stablecoin-Plattform ermöglicht regulatorische Aufsicht in Echtzeit

5. Erste Stablecoin-Plattform, die Devisenandel ermöglicht

6. Erste End-to-End-Lösungen zur Unterstützung des Stablecoin-Ökosystems



Informationen zu Remi Technologie



Remi Technology ist ein in Singapur ansässiges Fintech-Unternehmen, das

Stablecoin-Clearing- und Abwicklungsinfrastrukturen für Banken und

Finanzinstitute weltweit bereitstellt. Sie finden uns unter

http://www.remitech.ai/ oder http://www.linkedin.com/company/remi-tech .



