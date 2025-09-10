    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Remi Tech läutet neue Ära der rechtskonformen Stablecoin-Abwicklung ein - Stärkung des traditionellen Finanzwesens und des rechtskonformen Web3 mit einer Infrastruktur der nächsten Generation

    Singapur (ots/PRNewswire) - Remi Technology, ein Pionier im Bereich
    rechtskonformer digitaler Finanzlösungen, hat heute das Remi Global Stablecoin
    Clearing System eingeführt - eine einzigartige Infrastruktur, die eine
    Abwicklung in Bankqualität mit integrierten AML/CFT- und RegTech-Funktionen
    verbindet. Dieser Durchbruch definiert die grenzüberschreitende Finanzierung
    neu, indem er die Effizienz von Stablecoin mit der regulatorischen Sicherheit
    für Banken, Finanzinstitute und Web3-Unternehmen verbindet.

    Ein neuer Standard für ein rechtskonformes digitales Finanzwesen

    Das Remi-System bietet ein regulierungsfähiges Rahmenwerk für die Ausgabe, den
    Handel und die Abrechnung von Stablecoins und behebt damit kritische Probleme im
    globalen Zahlungsverkehr:

    - Sofortige, kostengünstige Interbankentransaktionen mit integrierter Compliance
    - Liquidität in Echtzeit durch vollständige Integration mit traditionellen
    Banksystemen
    - Regulatorische Live-Aufsicht für transparente, überprüfbare Arbeitsabläufe
    - Robuste AML/CFT-Kontrollen zum Schutz von Instituten und Usern vor illegalen
    Geldmitteln

    Die RegTech-Innovation von Remi Tech bietet eine einheitliche
    On-Chain/Off-Chain-KYC-Infrastruktur, die durch drei spezielle regulatorische
    Dashboards ergänzt wird: Echtzeit-Screening, AML, und operative Überwachung.
    Diese bieten Regulierungsbehörden Echtzeit-Datenzugang und erweiterte
    Überwachungsfunktionen.

    Durch die Kombination von FinTech und RegTech in einem KYC-Rahmenwerk beseitigt
    Remi den Zielkonflikt zwischen Geschwindigkeit und Compliance und ermöglicht so
    sichere und effiziente interinstitutionelle Transaktionen. Außerdem liefert es
    den geldpolitischen Entscheidungsträgern über regulatorische Dashboards
    Echtzeit-Einblicke.

    Das System umfasst ein spezielles Modul, das Zentralbanken bei der Überwachung
    wichtiger Stablecoin-Kennzahlen wie Zinssätze, M0, M2 und Wechselkurse auf den
    Onshore- und Offshore-Märkten unterstützt. Es ermöglicht Behörden, Auswirkungen
    auf die geldpolitischen Transmissionsmechanismen zu bewerten und starke
    Schwankungen der Zinssätze und Wechselkurse zu verhindern.

    Die Lösung von Remi bietet außerdem:

    - Automatisiertes regulatorisches Reporting
    - KI-gesteuerte Transaktionsüberwachung
    - Verfolgung der Einhaltung von Rechtsvorschriften

    "Im traditionellen Finanzwesen stehen Sicherheit und Konformität im Vordergrund,
    während bei Web3 die Effizienz im Vordergrund steht. Remi löst dieses Dilemma
    auf einzigartige Weise mit einer nahtlosen, vereinheitlichten Lösung", so
    YongCheng Zhang, CTO von Remi Tech, "Unsere Plattform ermöglicht es Banken und
    Emittenten von digitalen Vermögenswerten, das Potenzial von Stablecoins zu
    nutzen - ohne regulatorische Kompromisse. Sie bildet die Grundlage für eine neue
    Ära globaler Finanzkonnektivität."

    Branchenneuheiten: Warum Remi sich abhebt

    1. Erstes sofortiges Stablecoin-gestütztes Interbanken-Abwicklungsnetz mit
    niedrigen Kosten
    2. Erste vollständig in die Bankensysteme integrierte Stablecoin-Plattform
    3. Erste Stablecoin-Plattform mit integrierten AML/CFT-Funktionen
    4. Erste Stablecoin-Plattform ermöglicht regulatorische Aufsicht in Echtzeit
    5. Erste Stablecoin-Plattform, die Devisenandel ermöglicht
    6. Erste End-to-End-Lösungen zur Unterstützung des Stablecoin-Ökosystems

    Informationen zu Remi Technologie

    Remi Technology ist ein in Singapur ansässiges Fintech-Unternehmen, das
    Stablecoin-Clearing- und Abwicklungsinfrastrukturen für Banken und
    Finanzinstitute weltweit bereitstellt. Sie finden uns unter
    http://www.remitech.ai/ oder http://www.linkedin.com/company/remi-tech .

    mailto:bd@remitech.ai

    Kontakt:

    Remi Business Development Team:
    bd@remitech.ai View original
    content:https://www.prnewswire.com/news-releases/remi-tech-lautet-neue-ara-der-r
    echtskonformen-stablecoin-abwicklung-ein--starkung-des-traditionellen-finanzwese
    ns-und-des-rechtskonformen-web3-mit-einer-infrastruktur-der-nachsten-generation-
    302550128.html

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180906/6115193
    OTS: Remi Technology Pte. Ltd




