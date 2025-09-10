Remi Tech läutet neue Ära der rechtskonformen Stablecoin-Abwicklung ein - Stärkung des traditionellen Finanzwesens und des rechtskonformen Web3 mit einer Infrastruktur der nächsten Generation
Singapur (ots/PRNewswire) - Remi Technology, ein Pionier im Bereich
rechtskonformer digitaler Finanzlösungen, hat heute das Remi Global Stablecoin
Clearing System eingeführt - eine einzigartige Infrastruktur, die eine
Abwicklung in Bankqualität mit integrierten AML/CFT- und RegTech-Funktionen
verbindet. Dieser Durchbruch definiert die grenzüberschreitende Finanzierung
neu, indem er die Effizienz von Stablecoin mit der regulatorischen Sicherheit
für Banken, Finanzinstitute und Web3-Unternehmen verbindet.
Ein neuer Standard für ein rechtskonformes digitales Finanzwesen
rechtskonformer digitaler Finanzlösungen, hat heute das Remi Global Stablecoin
Clearing System eingeführt - eine einzigartige Infrastruktur, die eine
Abwicklung in Bankqualität mit integrierten AML/CFT- und RegTech-Funktionen
verbindet. Dieser Durchbruch definiert die grenzüberschreitende Finanzierung
neu, indem er die Effizienz von Stablecoin mit der regulatorischen Sicherheit
für Banken, Finanzinstitute und Web3-Unternehmen verbindet.
Ein neuer Standard für ein rechtskonformes digitales Finanzwesen
Das Remi-System bietet ein regulierungsfähiges Rahmenwerk für die Ausgabe, den
Handel und die Abrechnung von Stablecoins und behebt damit kritische Probleme im
globalen Zahlungsverkehr:
- Sofortige, kostengünstige Interbankentransaktionen mit integrierter Compliance
- Liquidität in Echtzeit durch vollständige Integration mit traditionellen
Banksystemen
- Regulatorische Live-Aufsicht für transparente, überprüfbare Arbeitsabläufe
- Robuste AML/CFT-Kontrollen zum Schutz von Instituten und Usern vor illegalen
Geldmitteln
Die RegTech-Innovation von Remi Tech bietet eine einheitliche
On-Chain/Off-Chain-KYC-Infrastruktur, die durch drei spezielle regulatorische
Dashboards ergänzt wird: Echtzeit-Screening, AML, und operative Überwachung.
Diese bieten Regulierungsbehörden Echtzeit-Datenzugang und erweiterte
Überwachungsfunktionen.
Durch die Kombination von FinTech und RegTech in einem KYC-Rahmenwerk beseitigt
Remi den Zielkonflikt zwischen Geschwindigkeit und Compliance und ermöglicht so
sichere und effiziente interinstitutionelle Transaktionen. Außerdem liefert es
den geldpolitischen Entscheidungsträgern über regulatorische Dashboards
Echtzeit-Einblicke.
Das System umfasst ein spezielles Modul, das Zentralbanken bei der Überwachung
wichtiger Stablecoin-Kennzahlen wie Zinssätze, M0, M2 und Wechselkurse auf den
Onshore- und Offshore-Märkten unterstützt. Es ermöglicht Behörden, Auswirkungen
auf die geldpolitischen Transmissionsmechanismen zu bewerten und starke
Schwankungen der Zinssätze und Wechselkurse zu verhindern.
Die Lösung von Remi bietet außerdem:
- Automatisiertes regulatorisches Reporting
- KI-gesteuerte Transaktionsüberwachung
- Verfolgung der Einhaltung von Rechtsvorschriften
"Im traditionellen Finanzwesen stehen Sicherheit und Konformität im Vordergrund,
während bei Web3 die Effizienz im Vordergrund steht. Remi löst dieses Dilemma
auf einzigartige Weise mit einer nahtlosen, vereinheitlichten Lösung", so
YongCheng Zhang, CTO von Remi Tech, "Unsere Plattform ermöglicht es Banken und
Emittenten von digitalen Vermögenswerten, das Potenzial von Stablecoins zu
nutzen - ohne regulatorische Kompromisse. Sie bildet die Grundlage für eine neue
Ära globaler Finanzkonnektivität."
Branchenneuheiten: Warum Remi sich abhebt
1. Erstes sofortiges Stablecoin-gestütztes Interbanken-Abwicklungsnetz mit
niedrigen Kosten
2. Erste vollständig in die Bankensysteme integrierte Stablecoin-Plattform
3. Erste Stablecoin-Plattform mit integrierten AML/CFT-Funktionen
4. Erste Stablecoin-Plattform ermöglicht regulatorische Aufsicht in Echtzeit
5. Erste Stablecoin-Plattform, die Devisenandel ermöglicht
6. Erste End-to-End-Lösungen zur Unterstützung des Stablecoin-Ökosystems
Informationen zu Remi Technologie
Remi Technology ist ein in Singapur ansässiges Fintech-Unternehmen, das
Stablecoin-Clearing- und Abwicklungsinfrastrukturen für Banken und
Finanzinstitute weltweit bereitstellt. Sie finden uns unter
http://www.remitech.ai/ oder http://www.linkedin.com/company/remi-tech .
mailto:bd@remitech.ai
Kontakt:
Remi Business Development Team:
bd@remitech.ai View original
content:https://www.prnewswire.com/news-releases/remi-tech-lautet-neue-ara-der-r
echtskonformen-stablecoin-abwicklung-ein--starkung-des-traditionellen-finanzwese
ns-und-des-rechtskonformen-web3-mit-einer-infrastruktur-der-nachsten-generation-
302550128.html
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180906/6115193
OTS: Remi Technology Pte. Ltd
Handel und die Abrechnung von Stablecoins und behebt damit kritische Probleme im
globalen Zahlungsverkehr:
- Sofortige, kostengünstige Interbankentransaktionen mit integrierter Compliance
- Liquidität in Echtzeit durch vollständige Integration mit traditionellen
Banksystemen
- Regulatorische Live-Aufsicht für transparente, überprüfbare Arbeitsabläufe
- Robuste AML/CFT-Kontrollen zum Schutz von Instituten und Usern vor illegalen
Geldmitteln
Die RegTech-Innovation von Remi Tech bietet eine einheitliche
On-Chain/Off-Chain-KYC-Infrastruktur, die durch drei spezielle regulatorische
Dashboards ergänzt wird: Echtzeit-Screening, AML, und operative Überwachung.
Diese bieten Regulierungsbehörden Echtzeit-Datenzugang und erweiterte
Überwachungsfunktionen.
Durch die Kombination von FinTech und RegTech in einem KYC-Rahmenwerk beseitigt
Remi den Zielkonflikt zwischen Geschwindigkeit und Compliance und ermöglicht so
sichere und effiziente interinstitutionelle Transaktionen. Außerdem liefert es
den geldpolitischen Entscheidungsträgern über regulatorische Dashboards
Echtzeit-Einblicke.
Das System umfasst ein spezielles Modul, das Zentralbanken bei der Überwachung
wichtiger Stablecoin-Kennzahlen wie Zinssätze, M0, M2 und Wechselkurse auf den
Onshore- und Offshore-Märkten unterstützt. Es ermöglicht Behörden, Auswirkungen
auf die geldpolitischen Transmissionsmechanismen zu bewerten und starke
Schwankungen der Zinssätze und Wechselkurse zu verhindern.
Die Lösung von Remi bietet außerdem:
- Automatisiertes regulatorisches Reporting
- KI-gesteuerte Transaktionsüberwachung
- Verfolgung der Einhaltung von Rechtsvorschriften
"Im traditionellen Finanzwesen stehen Sicherheit und Konformität im Vordergrund,
während bei Web3 die Effizienz im Vordergrund steht. Remi löst dieses Dilemma
auf einzigartige Weise mit einer nahtlosen, vereinheitlichten Lösung", so
YongCheng Zhang, CTO von Remi Tech, "Unsere Plattform ermöglicht es Banken und
Emittenten von digitalen Vermögenswerten, das Potenzial von Stablecoins zu
nutzen - ohne regulatorische Kompromisse. Sie bildet die Grundlage für eine neue
Ära globaler Finanzkonnektivität."
Branchenneuheiten: Warum Remi sich abhebt
1. Erstes sofortiges Stablecoin-gestütztes Interbanken-Abwicklungsnetz mit
niedrigen Kosten
2. Erste vollständig in die Bankensysteme integrierte Stablecoin-Plattform
3. Erste Stablecoin-Plattform mit integrierten AML/CFT-Funktionen
4. Erste Stablecoin-Plattform ermöglicht regulatorische Aufsicht in Echtzeit
5. Erste Stablecoin-Plattform, die Devisenandel ermöglicht
6. Erste End-to-End-Lösungen zur Unterstützung des Stablecoin-Ökosystems
Informationen zu Remi Technologie
Remi Technology ist ein in Singapur ansässiges Fintech-Unternehmen, das
Stablecoin-Clearing- und Abwicklungsinfrastrukturen für Banken und
Finanzinstitute weltweit bereitstellt. Sie finden uns unter
http://www.remitech.ai/ oder http://www.linkedin.com/company/remi-tech .
mailto:bd@remitech.ai
Kontakt:
Remi Business Development Team:
bd@remitech.ai View original
content:https://www.prnewswire.com/news-releases/remi-tech-lautet-neue-ara-der-r
echtskonformen-stablecoin-abwicklung-ein--starkung-des-traditionellen-finanzwese
ns-und-des-rechtskonformen-web3-mit-einer-infrastruktur-der-nachsten-generation-
302550128.html
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180906/6115193
OTS: Remi Technology Pte. Ltd
Autor folgen