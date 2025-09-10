BVB
Trainings-Comeback von Nationalspieler Schlotterbeck
- Schlotterbeck trainiert wieder mit BVB-Mannschaft.
- Nach Meniskusriss: Rückkehr nach fünf Monaten.
- BVB betont Wichtigkeit des Verteidigers für Team.
DORTMUND (dpa-AFX) - Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck hat zum ersten Mal seit seiner schweren Knieverletzung wieder Teile des Trainings mit der Mannschaft von Borussia Dortmund absolviert. Der BVB veröffentlichte dazu auch ein Video, das den 25 Jahre alten Innenverteidiger gut gelaunt bei der Einheit mit seinen Teamkollegen unter anderem bei Übungen mit dem Ball zeigte. Er habe zuvor schon individuell auf dem Trainingsplatz des westfälischen Bundesligisten geübt, hieß es vom Verein.
Schlotterbeck hatte sich am 7. April einen Meniskusriss im Knie zugezogen. "Nicos Ausfall trifft uns sehr hart. Er ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und hat in dieser Saison mit konstant guten Leistungen überzeugt", hatte damals BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl betont. Insgesamt fiel der Verteidiger bereits rund fünf Monate aus. Angaben zu einem möglichen Einsatz-Comeback des 20-maligen Nationalspielers machten die Borussen in ihrer Mitteilung am Mittwoch nicht./jmx/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 3,615 auf Tradegate (10. September 2025, 18:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +1,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt 0,00 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 399,08 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,0583. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +39,86 %/+39,86 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Borussia Dortmund - 549309 - DE0005493092
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Borussia Dortmund. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Süle "verdient" zwar nicht die 11 Mio, die er bekommt. Aber Big Mäcs sind teurer geworden. Die Inflation muss man auch immer berücksichtigen.
Schließlich verdient Götze bei der Eintracht mit seinem derzeitigen Kontrakt fast 3,5 Millionen Euro Jahresgehalt und zählt damit zu den Topverdienern bei den Hessen. Das sind ja geradezu Peanuts zu den perversen 25 Mio. die einige im beschaulichen München verdienen. Auch viele BVB-Gehälter sind da im Vergleich nicht nachvollziehbar !!