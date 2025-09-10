    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    ROUNDUP/Maskenaffäre

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Angespannte Stimmung im Ausschuss nach Sudhof-Befragung

    Für Sie zusammengefasst
    • Spannungen im Haushaltsausschuss nach Befragung.
    • Linke und Grüne fordern Untersuchungsausschuss.
    • Spahn verteidigt Maskenbeschaffung unter Druck.

    BERLIN (dpa-AFX) - Nach der zweiten Befragung der Sonderermittlerin Margaretha Sudhof in der Affäre um die umstrittenen staatlichen Maskenkäufe in der Corona-Pandemie ist die Stimmung im Haushaltsausschuss angespannt. Linken-Haushälterin und Parteivorsitzende Ines Schwerdtner warf dem Gesundheitsministerium unter Nina Warken (CDU) mangelnde Aufklärung vor und sprach von einer "Verschleppungstaktik". "Wir kommen an dieser Stelle hier im Ausschuss nicht weiter", sagte Schwerdtner. Es brauche einen Untersuchungsausschuss, in dem strafrechtlich Relevantes untersucht werden müsse.

    Ähnlich äußerte sich Grünen-Politikerin Paula Piechotta: "Wir brauchen diesen Untersuchungsausschuss, weil nur dort tatsächlich auch unter Eid Menschen vernommen werden können und wir uns sicher sein können, dass Menschen tatsächlich auch die Wahrheit sagen." Piechotta kritisierte den Umgang der Union mit den "berechtigen Fragen" der Opposition.

    Schlagabtausch zwischen Haushälterinnen von Union und Grünen

    Zu einem kurzen Schlagabtausch kam es im Anschluss außerdem zwischen Piechotta und Mechthilde Wittmann (CSU). Wegen angeblicher Unterstellungen im Ausschuss mit Bezug auf Maskenankäufe der Berliner CDU kamen beide zu einem ähnlichen Schluss. "Die Art und Weise, wie hier gearbeitet wird, das hat mit guter parlamentarischer Kultur nichts mehr zu tun", sagte Piechotta. "Da haben Sie mal recht", so Wittmann.

    Spahn rechtfertigt Vorgehen

    Es war nach einer Sitzung im Juli die zweite Befragung der Sonderermittlerin Sudhof. In einem Bericht hatte die Juristin festgestellt, dass der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gegen den Rat seiner Fachabteilungen handelte. Unter Minister Spahn hatte das Ressort 2020 große Mengen Masken zu festen hohen Preisen beschafft. Aus Rechtsstreitigkeiten mit Unternehmen drohen dem Bund noch Milliardenrisiken. Sudhof war noch vom vorherigen Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) eingesetzt worden, um das damalige Vorgehen aufzuklären.

    Spahn rechtfertigte derweil am Mittwoch im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur erneut sein Vorgehen. "Da geht es um sechs, acht Wochen, wo wir unter größter Notlage, Mangellage, sehr kurzfristig Schutzmasken besorgen mussten, während die ganze Welt sie wollte", sagte der Unionsfraktionschef. "Und da, ja, mussten wir auch außergewöhnlich handeln." Mit Blick auf Vorwürfe und das Agieren der Opposition sagte der CDU-Politiker: "Die Grünen versuchen offensichtlich, aus dem Ganzen politischen Geländegewinn zu machen, indem sie vergessen, wie die Zeit damals war."/mah/DP/men






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    ROUNDUP/Maskenaffäre Angespannte Stimmung im Ausschuss nach Sudhof-Befragung Nach der zweiten Befragung der Sonderermittlerin Margaretha Sudhof in der Affäre um die umstrittenen staatlichen Maskenkäufe in der Corona-Pandemie ist die Stimmung im Haushaltsausschuss angespannt. Linken-Haushälterin und Parteivorsitzende Ines …