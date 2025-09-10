Maxon bietet Geschwindigkeit, Flexibilität und kreative Power in einem neuen, innovativen Ökosystem-Design

BAD HOMBURG, DEUTSCHLAND / ACCESS Newswire / 10. September 2025 / Maxon hat heute die neueste Version von Maxon One vorgestellt, die zahlreiche Innovationen für das einheitliche kreative Ökosystem bietet und eine neue visuelle Identität präsentiert, die modular, einheitlich und vernetzt ist. Die Herbstversion wurde entwickelt, um Künstler aller Kompetenzstufen, von Studierenden bis hin zu erfahrenen Branchenveteranen, zu inspirieren. Sie optimiert Arbeitsabläufe, beseitigt technische Hindernisse und bietet innovative kreative Möglichkeiten in den Bereichen VFX, Motion Graphics, 3D-Modellierung, Sculpting, Rendering, Bearbeitung und mehr.

Zugehöriges Bild

Von filmischem Storytelling über Broadcast-Grafiken und Spieledesign bis hin zu Architekturvisualisierungen – Kreative aus allen Bereichen vertrauen auf Maxon One und seine voll integrierten Tools. Cinema 4D verfügt nun über GPU-beschleunigte, künstlerisch gestaltbare Simulationen, während Maxon Studio das Video- und Broadcast-Design mit Red Giant-Effekten und anpassbaren Vorlagen optimiert, die durch eingebettete Assets und wiederverwendbare Capsules ergänzt werden. Redshift setzt mit Procedural Clouds, verfeinertem Realismus und schnellerer interaktiver Verschiebung neue Maßstäbe im Bereich des Architektur-Renderings, während ZBrush professionelles Sculpting mit 3D-Druck-Unterstützung und leistungsstarker Pipeline-Integration auf das iPad bringt. Diese Version erweitert die Leistungsfähigkeit von Maxon innerhalb einer einheitlichen Plattform, die Ideen nahtlos vom Konzept bis zum endgültigen Rendering umsetzt.

„Maxon One ist das kreative Rückgrat für Künstler aller Branchen und aller Kompetenzstufen“, so David McGavran, CEO von Maxon. „Diese Version baut auf den Funktionen auf, die Kreative bereits schätzen, und führt gleichzeitig Innovationen ein, die technische Barrieren beseitigen und neue kreative Möglichkeiten eröffnen. Unabhängig davon, ob Sie im Klassenzimmer sitzen oder eine große Produktion leiten, Maxon One unterstützt Sie uneingeschränkt bei Ihrer kreativen Arbeit.“

Ein einheitliches Ökosystem für jede Phase der Kreation

Das Maxon-Ökosystem basiert auf Innovationen, die kreative Freiheit ermöglichen, von der Portabilität und Präzision von ZBrush auf dem iPad bis hin zur immersiven visuellen Wiedergabetreue und kinoreifen Qualität des Redshift-Renderings. Maxon One vereint Cinema 4D, ZBrush, Redshift, Red Giant und Maxon Studio in einer voll integrierten Plattform, die für einen harmonischen Ablauf von einer kreativen Phase bis zur nächsten ausgelegt ist. Dank der Kompatibilität mit branchenführenden Tools wie Adobe Creative Cloud und Blackmagic Design können kreative Anwender ihre Projekte reibungslos erstellen, animieren, rendern und fertigstellen.

Neue Maxon-Funktionen für alle kreativen Disziplinen

Für Animatoren und Motion-Graphics-Designer ermöglicht Cinema 4D schnelle, einheitliche Simulationen, die einfach zu erstellen und künstlerisch zu gestalten sind. Die gesamte prozedurale Leistungsfähigkeit von C4D lässt sich nahtlos mit Rigid-Body-, Soft-Body-, Stoff-, Pyro-, Partikel- und jetzt auch Flüssigkeitsmodellen integrieren. Die neue KI-Suche, die vollständig auf Ihrem lokalen Rechner läuft, macht das Auffinden von Capsules, Assets, Texturen und Voreinstellungen mühelos und liefert sofort schnellere und präzisere Ergebnisse.

Zugehöriges Bild

Für Spieleentwickler und virtuelle Produktionsteams optimiert das neueste Cineware for Unreal Engine die Arbeitsabläufe für Assets, Beleuchtung und Materialien, reduziert die Nachbearbeitung und beschleunigt die Iteration. Die Unterstützung für Cinema 4D-Modifikatoren, verbesserte Textur-Tag-Steuerelemente und die automatische Erstellung von Material-Instanzen sorgen für präzise und flexible Szenen vom Import bis zur endgültigen Ausgabe, sodass sich die Teams auf die Weltgestaltung konzentrieren können und nicht auf Pipeline-Hindernisse achten müssen.

Für digitale Bildhauer und 3D-Modellierer bietet ZBrush mehr kreative Freiheit auf dem Desktop und dem iPad. Python-Skripte, die auf dem Desktop verfügbar sind, ermöglichen Automatisierung und eine tiefere Pipeline-Integration, während 3D-Druck-Tools die volle Desktop-Parität auf das iPad bringen. Surface Noise wurde ebenfalls mit einer überarbeiteten Benutzeroberfläche, Resets pro Noise, Alpha-Transformationen und vollständiger Undo/Redo-Unterstützung verbessert, wodurch die Künstler mehr Kontrolle über Details erhalten. Dank der Verbesserungen der Benutzeroberfläche von ZBrush für iPad können Benutzer die untere Leiste verschieben, das Modifikatorrad anpassen und benutzerdefinierte Oberflächen für eine personalisierte Einrichtung speichern oder freigeben. Die Künstler können Designs für Sammlerstücke, Requisiten und Prototypen schnell modellieren, anpassen und exportieren, wobei bevorstehende Updates für die UV-Bearbeitung und die Modellierung harter Oberflächen die Vielseitigkeit noch erweitern.

Zugehöriges Bild

Für VFX-Künstler führt Redshift neue Werkzeuge für fotorealistische und stilisierte Umgebungen mit größerem Realismus und höherer Geschwindigkeit ein. Texture Displacement liefert schnellere, interaktive Vorschauen mit minimaler Unterteilung; Scene Units sorgen dafür, dass Materialien dem realen Maßstab entsprechen; und mit dem neuen Procedural Clouds- and Sun & Sky-System kann man mühelos jeder Szene atmosphärische Tiefe verleihen. Die Künstler können in kürzerer Zeit genauere, visuell reichhaltigere Welten rendern, sei es für Filme, Werbung oder immersive Medien.

Für Editoren und Coloristen unterstützt Maxon Studio jetzt eingebettete Assets und wiederverwendbare Capsules, sodass sie einmal erstellt und überall verwendet werden können. Dies bedeutet mehr Anpassungsmöglichkeiten, eine schnellere Einrichtung, einfache Skalierung und einheitliche Markenvisualisierung, ohne die kreative Umgebung verlassen zu müssen.

Zugehöriges Bild

„Für meinen neuen Film ‚SKETCH‘ (jetzt im Kino!) haben wir Kreaturen in ZBrush modelliert, in Cinema 4D animiert, in Redshift gerendert und mit Red Giant optimiert, ohne jemals das Gefühl zu haben, dass wir Workflows zusammenkleben mussten. Jede Produktion bringt Überraschungen mit sich, aber da ich genau wusste, wie ich mit den Maxon-Tools ‚in der Nachbearbeitung alles in Ordnung bringen‘ konnte, wurden viele der üblichen Hindernisse beseitigt, die unvermeidlich auftreten, wenn man mehr als 11 Monster aus Glitzer, Kreide und Buntstiften erstellt“, sagte Seth Worley, Regisseur von „SKETCH“ (lesen Sie mehr darüber, wie Seth und sein Team die Monster und Effekte des Films zum Leben erweckt haben). „Ich kann mit Sicherheit sagen, dass wir ohne Maxon One immer noch mit der Fertigstellung des Films beschäftigt wären.“

Maxon genießt das Vertrauen weltweit führender Kreativer

Maxon One unterstützt die Arbeit führender Künstler und Studios weltweit und ermöglicht die Produktion von Inhalten, die das Publikum in allen Medien begeistern. Von Blockbuster-Filmen und preisgekrönten Streaming-Serien bis hin zu AAA-Spielen und globalen Werbekampagnen – die Tools von Maxon bieten Qualität, Effizienz und kreative Freiheit. Zu den jüngsten Projekten gehören:

- Godzilla Minus One: Regisseur Takashi Yamazaki und Modellierer Kousuke Taguchi verwendeten ZBrush, um das ikonische Monster neu zu gestalten, und nutzten Redshift für schnelles und wiedergabegetreues Rendering.

- Shōgun: Das Designstudio Elastic, das 2024 den Creative Arts Emmy Award für herausragendes Haupttiteldesign gewann, hat die Titelsequenz von Shōgun vollständig in Cinema 4D zum Leben erweckt, wobei wichtige Requisiten wie der Samurai-Helm sorgfältig in ZBrush gestaltet wurden, um sie an die vorhandenen Assets der Serie anzupassen.

- God of War: Ragnarök: Der im Vereinigten Königreich ansässige freiberufliche Kreaturendesigner und digitale Bildhauer Luke Starkie verwendete ZBrush, um Kreaturen zu modellieren, darunter einen der denkwürdigsten Bosse für den Flaggschiff-Titel von PlayStation.

- Tuft & Needle: ManvsMachine setzte auf Cinema 4D und Redshift, um dem Einzelhändler Tuft & Needle dabei zu helfen, zu visualisieren, was nötig ist, um die Elemente für einen perfekten Schlaf zu schaffen.

Engagiert für die nächste Generation: Träumen Sie. Verwirklichen Sie es.

Jeder große Künstler beginnt mit Neugier und einem Funken Fantasie. Deshalb macht es Maxon Studierenden, Hobbykünstlern und aufstrebenden Kreativen einfacher denn je, einzusteigen und mit dem Schaffen zu beginnen. Von kostenlosen Tutorials und globalen Community-Events bis hin zu erschwinglichen Lizenzen für Studierende für die gleichen Tools, die auch in Blockbuster-Filmen und AAA-Spielen verwendet werden, bietet Maxon Kreativen alles, was sie zum Lernen, Experimentieren und Wachsen benötigen. Ganz gleich, ob Sie Ihre erste 3D-Szene erstellen, Charaktere auf einem iPad modellieren oder Motion Graphics für soziale Inhalte erkunden – Maxon unterstützt Künstler dabei, ihre Ideen in etwas Außergewöhnliches zu verwandeln.

Erleben Sie Maxon One auf der IBC2025

Besucher können die neue Version von Maxon One und sein neu gestaltetes Ökosystem auf der IBC2025 vom 12. bis 15. September im RAI Amsterdam erleben. Besuchen Sie den Stand 7.B45, um Live-Demos von prozeduraler Animation in Cinema 4D, Echtzeit-Rendering in Redshift, mobilem Modellieren in ZBrush und optimierten Workflows vom Entwurf bis zur Auslieferung in Red Giant und Maxon Studio zu sehen.

Vereinbaren Sie einen Termin oder eine Schulung mit Maxon-Experten, um mehr über Maxon One zu erfahren, oder eine spezielle Schulung mit Experten, um mehr über folgende Themen zu erfahren:

- Cinema 4D

- Red Giant

- Redshift

- ZBrush

Über Maxon

Maxon entwickelt hochwertige, professionelle Kreativwerkzeuge, mit denen Künstler atemberaubende Bilder zum Leben erwecken können. Von 3D-Modellierung und Animation bis hin zu makellosem Rendering und filmischen Effekten bietet das Maxon One-Ökosystem eine umfassende Suite branchenführender Lösungen. Bei Maxon haben wir uns dazu verpflichtet, kreative Freiheit zu fördern, eine florierende Künstlergemeinschaft zu unterstützen und die treibende Kraft hinter mutigen, ikonischen Inhalten zu sein.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

