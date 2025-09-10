DXC transformiert das Finanzsystem von Meridian Energy und unterstützt damit 400.000 Geschäfts- und Privatkunden

WELLINGTON, Neuseeland, 10. September 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein globaler Fortune-500-Technologiedienstleister, gab heute die erfolgreiche Implementierung eines einheitlichen Oracle Fusion Cloud ERP- und EPM-Systems für Meridian Energy, Neuseelands größten Erzeuger und Händler von erneuerbaren Energien, bekannt. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit hat DXC die Modernisierung der Altsysteme von Meridian Energy geleitet und für betriebliche Effizienz, eine schnellere Finanzberichterstattung und eine strukturierte Einhaltung der Beschaffungsvorschriften gesorgt – und das ohne Unterbrechungen.

Einheitliche Lösung verbessert die Effizienz in den Bereichen Beschaffung, Finanzen und Planung und trägt so zum künftigen Wachstum von Meridian Energy bei

Meridian Energy wollte von einem veralteten und stark modifizierten Finanzsystem auf eine Lösung umsteigen, die ihre Geschäftsprozesse optimieren und eine einheitliche Bedienung ermöglichen würde. Das Hauptziel bestand darin, die Finanzteams von Meridian zusammenzuführen, die Projektplanung zu verbessern und die Beschaffungsprozesse zu modernisieren. Mit der einheitlichen Oracle SaaS ERP-Funktion hat DXC eine integrierte Lösung entwickelt, die die Projekttransparenz für 200 Manager verbessert und die Onboarding- und Beschaffungsprozesse für Lieferanten standardisiert hat. Dabei wurde eine „Keine Bestellung, keine Zahlung"-Richtlinie eingeführt. Darüber hinaus werden Finanzberichte und Briefing-Bücher für die Geschäftsleitung und den Vorstand jetzt innerhalb von fünf Tagen erstellt, also wesentlich schneller als zuvor.

„Wir investieren in Technologien, die uns helfen, mit der wachsenden Nachfrage nach Strom Schritt zu halten und unseren Kunden zu helfen, ihre Emissionen zu reduzieren. Auf diese Weise tragen wir unseren Teil dazu bei, dass Neuseeland alle Vorteile einer grünen, von erneuerbaren Energien getragenen Wirtschaft nutzen kann", sagte Mike Roan, Geschäftsführer von Meridian Energy.

„DXC hat erfolgreich eine einheitliche SaaS-Plattform bereitgestellt, die es uns ermöglicht, Projekte im gesamten Unternehmen zu verwalten und zu überwachen, Daten für die Planung und Analyse zu konsolidieren und die Automatisierung und Produktivität zu fördern. Dies sind entscheidende Fähigkeiten für unsere Zukunft."

Meridian Energy macht ein Drittel der Stromerzeugung des Landes aus, indem es zu 100 % auf erneuerbare Energiequellen wie Wind, Wasser und Sonne setzt. DXC hat das Unternehmen bei seinem stetigen Wachstum und seiner Weiterentwicklung unterstützt.