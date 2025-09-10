BAADER BANK stuft AURUBIS AG auf 'Add'
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Aurubis trotz einer Kurszielerhöhung von 90 auf 110 Euro wegen des mittlerweile geringeren Kurspotenzials infolge jüngster Gewinne von "Buy" auf "Add" abgestuft. Christian Obst begründete die Zielerhöhung für den Kupferkonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit der Berücksichtigung des Geschäftspotenzials infolge der jüngsten Investitionen sowie einem verbesserten Geschäftsmix. So richtig erkennbar werden dürften die Folgen der Investitionen aber erst ab 2026/27 werden, glaubt er./rob/mis/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 10:43 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,37 % und einem Kurs von 96,20EUR auf Tradegate (10. September 2025, 18:07 Uhr) gehandelt.
