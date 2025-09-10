Amazon Aktie leidet unter Verkäufen - 10.09.2025

Die Amazon Aktie notiert aktuell bei 197,94€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,95 % nachgegeben, was einem Verlust von -6,01 € entspricht. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Amazon ist ein führendes Technologieunternehmen, das E-Commerce, Cloud-Dienste und digitale Medien anbietet. Es dominiert den Online-Handel und den Cloud-Markt mit AWS. Hauptkonkurrenten sind Alibaba, Microsoft, Google und Walmart. Einzigartig sind das breite Produktangebot, die Innovationskraft und die schnelle Lieferung.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Amazon in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +6,77 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Amazon Aktie damit um +4,94 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,13 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -5,39 % verloren.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,49 % geändert.

Amazon Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,94 % 1 Monat +6,13 % 3 Monate +6,77 % 1 Jahr +26,69 %

Informationen zur Amazon Aktie

Es gibt 11 Mrd. Amazon Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,11 Bil.EUR wert.

Die heutigen Börsenbewegungen zeichnen ein gemischtes Bild: Während die deutschen Indizes schwächeln, zeigt der S&P 500 Stärke. Einzelne Unternehmen stechen positiv hervor, doch viele kämpfen mit Verlusten.

Amazon Aktie jetzt kaufen?

Ob die Amazon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amazon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.