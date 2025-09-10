REMA TIP TOP übernimmt Vermögenswerte der Almex Group und stärkt die globale Führungsposition in der Fördertechnik (FOTO)

Poing bei München (ots) - Die REMA TIP TOP AG hat wesentliche Vermögenswerte und

Geschäftsbereiche der kanadischen Almex Group übernommen. Mit dem Kauf erweitert

das Unternehmen sein Portfolio an Vulkanisationssystemen für Fördergurte und

festigt seine Rolle als weltweit führender Anbieter integrierter Lösungen für

die Fördertechnik.



"Die Aufnahme von Almex in die REMA TIP TOP-Familie ist ein bedeutender

Meilenstein. Gemeinsam verbinden wir technische Exzellenz und Innovation,

höchste Standards im Service sowie Kundenorientierung für globales Wachstum.

Unsere Kunden werden von den erweiterten Kapazitäten und unserem weltweiten

Service profitieren", sagt Michael Übelacker, CEO der REMA TIP TOP AG.





Im Zuge der Übernahme bleiben die Markenidentität, das globale

Fertigungsnetzwerk und die erfahrenen Teams von Almex erhalten. Als einer der

weltweit führenden Hersteller von Vulkanisationspressen bringt Almex zusätzlich

technologische Stärke und jahrzehntelange Erfahrung in die Gruppe ein. Ziel ist

es, diese Kompetenzen zu nutzen, das Produktportfolio von REMA TIP TOP zu

erweitern und globale Lieferketten effizienter zu gestalten. Kunden profitieren

von einem nahtlosen Übergang und einem noch schnelleren Service. In Mexiko,

Brasilien und Afrika werden REMA TIP TOP und Almex Canada Ltd. künftig gemeinsam

als Vertriebspartner auftreten.



Mit der Integration in das Unternehmensnetzwerk von REMA TIP TOP erhält Almex

Zugang zu erweiterten Forschungs- und Entwicklungskapazitäten sowie zu

internationalen Lieferketten und einem größeren, globalen Kundenstamm. Die

Stärken beider Unternehmen werden gebündelt, um weltweit Lösungen der neuesten

Generation für Betreiber von Förderanlagen zu entwickeln. Gemeinsame Projekte

zur Integration haben bereits begonnen, wobei der Fokus klar auf

Geschäftskontinuität und langfristigem Kundennutzen liegt.



Almex wurde 1962 im kanadischen Parry Sound gegründet und ist heute als einer

der führenden Anbieter für Fördergurt-Vulkanisations- und Verbindungssysteme in

mehr als 120 Ländern vertreten. Die Produktion an den Standorten in Kanada,

China und Spanien bleibt bestehen. Auch die Gesellschaften in den Niederlanden,

den USA, Australien, Indonesien, Chile und Peru werden unverändert von REMA TIP

TOP fortgeführt.



Über REMA TIP TOP



REMA TIP TOP ist ein weltweit tätiger Systemanbieter von Dienstleistungen und

Produkten in der Förder- und Aufbereitungstechnik sowie für die Reifenreparatur.

Das Unternehmen verfügt über ein globales Servicenetzwerk und bietet ein breites

Spektrum von Kautschukprodukten, Gummierungen und Beschichtungen für die

Industrie sowie im Automotive-Bereich. Das Unternehmen hat in fast hundert

Jahren eine einzigartige Expertise in der Materialentwicklung und bei

Industriedienstleistungen aufgebaut und ist in den Geschäftsbereichen REMA

Conveying, REMA Surface Protection und REMA Motion aktiv. Zum Ende des

Geschäftsjahres 2024 hat REMA TIP TOP einen Umsatz von mehr als 1,5 Milliarden

Euro erwirtschaftet. Das Unternehmen beschäftigt weltweit circa 10.000

Mitarbeiter und verfügt über mehr als 200 Tochter- und

Beteiligungsgesellschaften.



Nähere Informationen zum Unternehmen: http://www.rema-tiptop.de .



Pressekontakt REMA TIP TOP AG:



Oliver Budde // Agentur livewelt

Mail: mailto:oliver.budde@livewelt.de

Tel. : +49 5241 210 90 225

Web: http://www.rema-tiptop.com/presse



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180908/6115229

OTS: REMA TIP TOP AG







