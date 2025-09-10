    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    REMA TIP TOP übernimmt Vermögenswerte der Almex Group und stärkt die globale Führungsposition in der Fördertechnik (FOTO)

    Poing bei München (ots) - Die REMA TIP TOP AG hat wesentliche Vermögenswerte und
    Geschäftsbereiche der kanadischen Almex Group übernommen. Mit dem Kauf erweitert
    das Unternehmen sein Portfolio an Vulkanisationssystemen für Fördergurte und
    festigt seine Rolle als weltweit führender Anbieter integrierter Lösungen für
    die Fördertechnik.

    "Die Aufnahme von Almex in die REMA TIP TOP-Familie ist ein bedeutender
    Meilenstein. Gemeinsam verbinden wir technische Exzellenz und Innovation,
    höchste Standards im Service sowie Kundenorientierung für globales Wachstum.
    Unsere Kunden werden von den erweiterten Kapazitäten und unserem weltweiten
    Service profitieren", sagt Michael Übelacker, CEO der REMA TIP TOP AG.

    Im Zuge der Übernahme bleiben die Markenidentität, das globale
    Fertigungsnetzwerk und die erfahrenen Teams von Almex erhalten. Als einer der
    weltweit führenden Hersteller von Vulkanisationspressen bringt Almex zusätzlich
    technologische Stärke und jahrzehntelange Erfahrung in die Gruppe ein. Ziel ist
    es, diese Kompetenzen zu nutzen, das Produktportfolio von REMA TIP TOP zu
    erweitern und globale Lieferketten effizienter zu gestalten. Kunden profitieren
    von einem nahtlosen Übergang und einem noch schnelleren Service. In Mexiko,
    Brasilien und Afrika werden REMA TIP TOP und Almex Canada Ltd. künftig gemeinsam
    als Vertriebspartner auftreten.

    Mit der Integration in das Unternehmensnetzwerk von REMA TIP TOP erhält Almex
    Zugang zu erweiterten Forschungs- und Entwicklungskapazitäten sowie zu
    internationalen Lieferketten und einem größeren, globalen Kundenstamm. Die
    Stärken beider Unternehmen werden gebündelt, um weltweit Lösungen der neuesten
    Generation für Betreiber von Förderanlagen zu entwickeln. Gemeinsame Projekte
    zur Integration haben bereits begonnen, wobei der Fokus klar auf
    Geschäftskontinuität und langfristigem Kundennutzen liegt.

    Almex wurde 1962 im kanadischen Parry Sound gegründet und ist heute als einer
    der führenden Anbieter für Fördergurt-Vulkanisations- und Verbindungssysteme in
    mehr als 120 Ländern vertreten. Die Produktion an den Standorten in Kanada,
    China und Spanien bleibt bestehen. Auch die Gesellschaften in den Niederlanden,
    den USA, Australien, Indonesien, Chile und Peru werden unverändert von REMA TIP
    TOP fortgeführt.

    Über REMA TIP TOP

    REMA TIP TOP ist ein weltweit tätiger Systemanbieter von Dienstleistungen und
    Produkten in der Förder- und Aufbereitungstechnik sowie für die Reifenreparatur.
    Das Unternehmen verfügt über ein globales Servicenetzwerk und bietet ein breites
    Spektrum von Kautschukprodukten, Gummierungen und Beschichtungen für die
    Industrie sowie im Automotive-Bereich. Das Unternehmen hat in fast hundert
    Jahren eine einzigartige Expertise in der Materialentwicklung und bei
    Industriedienstleistungen aufgebaut und ist in den Geschäftsbereichen REMA
    Conveying, REMA Surface Protection und REMA Motion aktiv. Zum Ende des
    Geschäftsjahres 2024 hat REMA TIP TOP einen Umsatz von mehr als 1,5 Milliarden
    Euro erwirtschaftet. Das Unternehmen beschäftigt weltweit circa 10.000
    Mitarbeiter und verfügt über mehr als 200 Tochter- und
    Beteiligungsgesellschaften.

    Nähere Informationen zum Unternehmen: http://www.rema-tiptop.de .

    Pressekontakt REMA TIP TOP AG:

    Oliver Budde // Agentur livewelt
    Mail: mailto:oliver.budde@livewelt.de
    Tel. : +49 5241 210 90 225
    Web: http://www.rema-tiptop.com/presse

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180908/6115229
    OTS: REMA TIP TOP AG




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    REMA TIP TOP übernimmt Vermögenswerte der Almex Group und stärkt die globale Führungsposition in der Fördertechnik (FOTO) Die REMA TIP TOP AG hat wesentliche Vermögenswerte und Geschäftsbereiche der kanadischen Almex Group übernommen. Mit dem Kauf erweitert das Unternehmen sein Portfolio an Vulkanisationssystemen für Fördergurte und festigt seine Rolle als weltweit …