Baader Bank senkt Aurubis auf 'Add' - Ziel hoch auf 110 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie

Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,86 % und einem Kurs von 97,70 auf Tradegate (10. September 2025, 19:35 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um +4,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,77 %.

Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 4,39 Mrd..

Aurubis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -38,59 %/+12,59 % bedeutet.