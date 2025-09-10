ANALYSE-FLASH
Baader Bank senkt Aurubis auf 'Add' - Ziel hoch auf 110 Euro
- Baader Bank stuft Aurubis von "Buy" auf "Add" ab.
- Kursziel erhöht von 90 auf 110 Euro, Potenzial sinkt.
- Investitionen zeigen Wirkung erst ab 2026/27.
MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat Aurubis trotz einer Kurszielerhöhung von 90 auf 110 Euro wegen des mittlerweile geringeren Kurspotenzials infolge jüngster Gewinne von "Buy" auf "Add" abgestuft. Christian Obst begründete die Zielerhöhung für den Kupferkonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit der Berücksichtigung des Geschäftspotenzials infolge der jüngsten Investitionen sowie einem verbesserten Geschäftsmix. So richtig erkennbar werden dürften die Folgen der Investitionen aber erst ab 2026/27 werden, glaubt er./rob/mis/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 10:43 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie
Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,86 % und einem Kurs von 97,70 auf Tradegate (10. September 2025, 19:35 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um +4,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,77 %.
Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 4,39 Mrd..
Aurubis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -38,59 %/+12,59 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 110 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Aurubis - 676650 - DE0006766504
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Aurubis. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Die Veranstaltung ist jetzt auch auf YouTube veröffentlicht:
>> Externen Inhalt hier ansehen <<
Da kriegt man 30% Aurubis Anteil umgerechnet sogar noch günstiger und das Stahlgeschäft und KHS kostenlos on Top.
1.127 Nutzer haben Aurubis im Portfolio und 1.502 unserer Nutzer haben Aurubis auf der Watchlist.
Weitere Nachrichten zu Aurubis finden Sie auf der Aurubis Wertpapierdetailseite im Bereich "Neuigkeiten" und unter "Übersicht".
Eine Übersicht aller Unternehmenstermine finden Sie hier.