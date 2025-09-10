Whatfix führt AI Agents ein, um die Geschäftsergebnisse von Unternehmen zu beschleunigen

SAN JOSE, Kalifornien, 10. September 2025 /PRNewswire/ -- Whatfix , der weltweit führende Anbieter von Digital Adoption Platforms (DAP), gab heute die Einführung von Whatfix AI Agents bekannt, die in seine gesamte Produktpalette integriert sind, um die Produktivität der Nutzer zu steigern und die Geschäftsergebnisse zu verbessern.

Das Herzstück dieser Agenten ist ScreenSense, die proprietäre KI-Technologie von Whatfix, die sowohl den Kontext der Benutzer innerhalb einer Anwendung als auch die Echtzeit-Absichten der Benutzer kontinuierlich interpretiert. Dieses Verständnis ermöglicht zeitnahe, relevante Maßnahmen, sei es das Auslösen eines In-App-Leitfadens, das Anzeigen von Unternehmenssuchergebnissen, das Anzeigen eines DAP-Hinweises oder das Aufrufen eines KI-Tools eines Drittanbieters. Durch die Kombination dieser kontextbezogenen Intelligenz mit den Fähigkeiten der Whatfix AI Agents können Benutzer wichtige Aufgaben schneller und genauer erledigen und sich dabei auf die Ergebnisse konzentrieren, anstatt sich mit ständigen Änderungen in der Unternehmenssoftware auseinanderzusetzen.

„Gartner prognostiziert, dass die Softwareausgaben in diesem Jahr aufgrund generativer KI zweistellig wachsen werden, doch die meisten Unternehmen haben nach wie vor Schwierigkeiten, diese Investitionen in Ergebnisse umzusetzen", so Khadim Batti, CEO und Mitbegründer von Whatfix. „Da die Investitionen in KI im gesamten Unternehmenssoftware-Stack zunehmen, sehen sich viele Unternehmen mit einer wachsenden Kluft zwischen dem Potenzial der Software und den tatsächlichen Auswirkungen auf die Nutzer konfrontiert. Die KI-Ebene trägt zu diesem rasanten Wandel bei und birgt die Gefahr, dass Nutzer durch zu viele Veränderungen und zu wenig Anleitung überfordert werden. Whatfix AI Agents kehren diese Gleichung um. Sie nutzen die Technologie, um sie an den Kontext des Nutzers anzupassen. Dabei geht es nicht nur um die Verbesserung der Akzeptanz. Es geht darum, jedem Nutzer zu ermöglichen, in einer Umgebung erfolgreich zu sein, in der sich Systeme schneller verändern, als Menschen mithalten können."