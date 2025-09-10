Börsen Update
Börsen Update USA - 10.09. - Dow Jones schwach -0,54 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (19:59:58) bei 45.465,68 PKT und fällt um -0,54 %.
Top-Werte: NVIDIA +2,49 %, Caterpillar +1,68 %, Chevron Corporation +1,48 %, JPMorgan Chase +1,22 %, Goldman Sachs Group +0,87 %
Flop-Werte: Amazon -3,20 %, Apple -2,77 %, Salesforce -2,66 %, McDonald's -2,20 %, Sherwin-Williams -1,81 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:58) bei 23.867,75 PKT und steigt um +0,13 %.
Top-Werte: Arm Holdings +8,20 %, Broadcom +7,68 %, Constellation Energy +6,77 %, Micron Technology +3,35 %, Baker Hughes Company Registered (A) +3,32 %
Flop-Werte: Synopsys -24,26 %, The Trade Desk Registered (A) -10,91 %, Cadence Design Systems -6,52 %, Atlassian Registered (A) -3,79 %, Intuitive Surgical -3,25 %
Der S&P 500 steht aktuell (19:59:49) bei 6.533,29 PKT und steigt um +0,32 %.
Top-Werte: Oracle +11,95 %, Broadcom +7,68 %, Vistra +7,06 %, Constellation Energy +6,77 %, NRG Energy +5,27 %
Flop-Werte: Synopsys -24,26 %, The Trade Desk Registered (A) -10,91 %, EPAM Systems -6,86 %, Cadence Design Systems -6,52 %, Gartner -5,94 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.