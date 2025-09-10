Börsen Update USA - 10.09. - Dow Jones schwach -0,54 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:59:58) bei 45.465,68 PKT und fällt um -0,54 %.

Top-Werte: NVIDIA +2,49 %, Caterpillar +1,68 %, Chevron Corporation +1,48 %, JPMorgan Chase +1,22 %, Goldman Sachs Group +0,87 %

Flop-Werte: Amazon -3,20 %, Apple -2,77 %, Salesforce -2,66 %, McDonald's -2,20 %, Sherwin-Williams -1,81 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:58) bei 23.867,75 PKT und steigt um +0,13 %.

Top-Werte: Arm Holdings +8,20 %, Broadcom +7,68 %, Constellation Energy +6,77 %, Micron Technology +3,35 %, Baker Hughes Company Registered (A) +3,32 %

Flop-Werte: Synopsys -24,26 %, The Trade Desk Registered (A) -10,91 %, Cadence Design Systems -6,52 %, Atlassian Registered (A) -3,79 %, Intuitive Surgical -3,25 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:49) bei 6.533,29 PKT und steigt um +0,32 %.

Top-Werte: Oracle +11,95 %, Broadcom +7,68 %, Vistra +7,06 %, Constellation Energy +6,77 %, NRG Energy +5,27 %

Flop-Werte: Synopsys -24,26 %, The Trade Desk Registered (A) -10,91 %, EPAM Systems -6,86 %, Cadence Design Systems -6,52 %, Gartner -5,94 %