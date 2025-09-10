    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Noch 13.700 Berliner Haushalte ohne Strom

    Für Sie zusammengefasst
    • Stromausfall in Südosten Berlins betrifft Tausende.
    • 13.700 Kunden ohne Strom, Verbesserung in Sicht.
    • Wiederherstellung bis Donnerstagabend geplant.

    BERLIN (dpa-AFX) - Von dem großflächigen Stromausfall im Südosten Berlins sind weiterhin Tausende von Menschen sowie viele Firmen und Geschäfte betroffen. Aber es geht voran, wie ein Sprecher von Stromnetz Berlin versicherte. So hatten am späten Nachmittag rund 13.700 Kunden weiter keinen Strom. Am frühen Morgen waren es mit rund 20.000 noch deutlich mehr.

    Während der Abendstunden und der Nacht sei nicht damit zu rechnen, dass in zahlreichen weiteren Haushalten wieder das Licht eingeschaltet werden könne. Aber bis spätestens Donnerstagabend sollen alle Kunden wieder mit Strom versorgt sein, betonte der Sprecher. Der Störfall sei bereits jetzt der längste seit mindestens 25 Jahren in der Hauptstadt.

    Der Stromausfall rund um den Stadtteil Adlershof im Bezirk Treptow-Köpenick mit seinem Technologiegelände betraf am Dienstagmorgen zunächst rund 50.000 Haushalte und Firmen. Auch S-Bahnhöfe, Einkaufszentren, einzelne Geschäfte und Pflegeheime mussten ohne Strom auskommen. Grund für den Störfall ist ein mutmaßlich linksextremistischer Brandschlag auf zwei Strommasten./ah/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
