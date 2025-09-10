Arm Holdings Aktie explodiert - 10.09.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Arm Holdings Aktie. Sie steigt um +8,20 % auf 130,60€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Arm Holdings ist ein führender Anbieter von Prozessorarchitekturen, die in Milliarden von Geräten weltweit eingesetzt werden. Das Unternehmen ist bekannt für seine energieeffizienten Designs und dominiert den Markt für mobile Prozessoren. Hauptkonkurrenten sind Intel und AMD. Arms Lizenzierungsmodell und der Fokus auf Energieeffizienz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Arm Holdings in den letzten drei Monaten Verluste von -0,41 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Arm Holdings Aktie damit um +6,05 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,60 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -2,02 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,13 % geändert.

Arm Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,05 % 1 Monat +1,60 % 3 Monate -0,41 % 1 Jahr +5,86 %

Informationen zur Arm Holdings Aktie

Es gibt 1 Mrd. Arm Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 139,40 Mrd.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Arm Holdings wappnet sich für das KI-Zeitalter und will mit neuen Chipdesigns unter anderem Apple und Qualcomm die Stirn bieten.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Arm Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die Arm Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Arm Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.



