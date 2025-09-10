Besonders beachtet!
Arm Holdings Aktie steigt zweistellig - 10.09.2025
Am 10.09.2025 ist die Arm Holdings Aktie, bisher, um +8,20 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Arm Holdings Aktie.
Arm Holdings ist ein führender Anbieter von Prozessorarchitekturen, die in Milliarden von Geräten weltweit eingesetzt werden. Das Unternehmen ist bekannt für seine energieeffizienten Designs und dominiert den Markt für mobile Prozessoren. Hauptkonkurrenten sind Intel und AMD. Arms Lizenzierungsmodell und der Fokus auf Energieeffizienz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.
Arm Holdings Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.09.2025
Einen starken Börsentag erlebt die Arm Holdings Aktie. Sie steigt um +8,20 % auf 130,60€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?
Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Arm Holdings in den letzten drei Monaten Verluste von -0,41 % verkraften.
Allein seit letzter Woche ist die Arm Holdings Aktie damit um +6,05 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,60 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -2,02 % verloren.
Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,13 % geändert.
Arm Holdings Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+6,05 %
|1 Monat
|+1,60 %
|3 Monate
|-0,41 %
|1 Jahr
|+5,86 %
Informationen zur Arm Holdings Aktie
Es gibt 1 Mrd. Arm Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 139,40 Mrd.EUR wert.
Börsen Update USA - 10.09. - Dow Jones schwach -0,54 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Neuer Millionenmarkt: On-Device-AI soll Apple unter Druck setzen
Arm Holdings wappnet sich für das KI-Zeitalter und will mit neuen Chipdesigns unter anderem Apple und Qualcomm die Stirn bieten.
Börsenstart USA - 10.09. - S&P 500 stark +0,50 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Arm Holdings Aktie jetzt kaufen?
Ob die Arm Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Arm Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.