CloudPay ist vollständig für die Global Payroll Connect Suite von Workday zertifiziert

Im Vorfeld des Workday Rising-Gipfels, der vom 15. bis 18. September in San Francisco stattfindet, hat CloudPay die 5-Sterne-Zertifizierung bekannt gegeben und die vollständige Verfügbarkeit der GPC-Suite von Workday in 110 Ländern vorgestellt, die eine zentrale Informationsquelle für globale Lohn- und Gehaltsabrechnungs-Kunden darstellt.

ANDOVER, England, 10. September 2025 /PRNewswire/ -- CloudPay, der Weltmarktführer für Gehaltsabrechnungs- und Zahlungslösungen, gab bekannt, dass das Unternehmen einen bedeutenden Meilenstein erreicht hat, indem es die vollständige Zertifizierung für alle fünf Funktionen von Global Payroll Connect (GPC) von Workday erhalten hat. Die Zertifizierung stellt einen bedeutenden Fortschritt in der globalen Gehaltsabrechnungsintegration dar und bietet multinationalen Unternehmen die neueste einheitliche, technologiegestützte Erfahrung in der Echtzeit-Gehaltsabrechnung.

Mit der Einführung der neuesten Funktion, DCOD, können Kunden Datenänderungen in Echtzeit zwischen der Gehaltsabrechnung und dem HCM synchronisieren, wodurch eine beispiellose „Single Source of Truth"-Ansicht und beschleunigte Bereitstellungen ermöglicht werden. Von der direkten Erfassung lokaler Gehaltsabrechnungsdaten in einem einzigen Schritt über Additional Payroll Data (APD) bis hin zur branchenführenden Transparenz wichtiger Gehaltsabrechnungsdaten über den Global Payroll Hub (GPH) ermöglicht GPC den Gehaltsabrechnungsteams eine bessere Kontrolle über jeden Zyklus, mit 80 % weniger Nachverfolgungen und einem schnelleren Abschluss der Gehaltsabrechnung.

CloudPay ist seit mehr als einem Jahrzehnt ein zuverlässiger Partner von Workday und bietet nahtlose, funktionsreiche Integrationen für die Lohn- und Gehaltsabrechnung, die komplexe Herausforderungen im Bereich der Lohn- und Gehaltsabrechnung für multinationale Unternehmen vereinfachen. Durch die Kombination der marktführenden proprietären Plattform von CloudPay und den fortschrittlichen HCM-Funktionen von Workday ermöglicht die strategische Partnerschaft den Kunden, von einer einheitlichen, durchgängigen Erfahrung im Bereich der Lohn- und Gehaltsabrechnung zu profitieren, die auf globale Unternehmen zugeschnitten ist. Mit über 2.500 Workday-Integrationen und 175 gemeinsamen Kunden weltweit baut die GPC-Zertifizierung auf der marktführenden Erfahrung von CloudPay in der Echtzeit-Gehaltsabrechnung auf.