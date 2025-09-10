Am Internationalen Tag zum Schutz der Bildung vor Angriffen fordert Education Cannot Wait ein sofortiges Ende der Angriffe auf Schulen. ECW fordert außerdem eine fortgesetzte Finanzierung, um die Hoffnung für Millionen von Kindern aufrechtzuerhalten, die

Angriffe auf das Bildungswesen nehmen weltweit weiter zu. Zwischen 2022 und 2023 registrierten die Vereinten Nationen etwa 6.000 Angriffe auf Schüler, Lehrkräfte und Bildungseinrichtungen. Im gleichen Zeitraum stieg die Nutzung von Schulen für militärische Zwecke um 20 %. Noch schlimmer ist, dass bei diesen Angriffen über 10.000 Schüler getötet, entführt, verhaftet oder verletzt wurden.

NEW YORK, 10. September 2025 /PRNewswire/ -- Am heutigen Internationalen Tag zum Schutz der Bildung vor Angriffen fordert Education Cannot Wait ein sofortiges Ende der Angriffe auf Schulen und die Einhaltung des humanitären Völkerrechts und der Erklärung zu sicheren Schulen. Angriffe auf Schulen gehören zu den sechs schwerwiegenden Verstößen, von denen Kinder in Kriegszeiten am stärksten betroffen sind.

Schwere Verletzungen der Menschenrechte von Kindern nehmen zu. Der Annual Report on Children and Armed Conflict (Jahresbericht über Kinder und bewaffnete Konflikte) des UN-Generalsekretärs (2024) „bestätigt erschreckende 41.370 Vorfälle, die höchste Zahl schwerer Verstöße gegen Kinder in bewaffneten Konflikten seit Einführung des Mandats zu Kindern und bewaffneten Konflikten vor fast 30 Jahren."

Die höchste Zahl schwerwiegender Verstöße wurde in „Israel und den besetzten palästinensischen Gebieten (8.554), der Demokratischen Republik Kongo (4.043), Somalia (2.568), Nigeria (2.436) und Haiti (2.269) festgestellt. Der stärkste prozentuale Anstieg der Verstöße wurde im Libanon (545 %), in Mosambik (525 %), Haiti (490 %), Äthiopien (235 %) und der Ukraine (105 %) festgestellt." Im selben Jahr stiegen die Angriffe auf Schulen um 44 % und Vergewaltigungen und andere Formen sexueller Gewalt um 34 %.

Das können wir besser machen. Das können wir besser machen. Um die Hoffnung für Kinder, die an der Front dieser brutalen Konflikte leben, am Leben zu erhalten, investieren Education Cannot Wait (ECW) und unsere strategischen Partner weltweit in lebensrettende Bildungsförderung. Dazu gehören psychologische Betreuung und psychosoziale Unterstützung, geschützte Lernumgebungen, spezielle Schulungen für Lehrkräfte, wiederaufgebaute Klassenzimmer, Schulmahlzeiten und vieles mehr.

Nur wenige Wochen vor Beginn des Schuljahres wurde die Schule „Vasylkivka Support Lyceum No. 1" in der Ukraine am 19. August um 5:00 Uhr morgens von einer Rakete getroffen. Die Schule erhält finanzielle Unterstützung durch das mehrjährige Resilienzprogramm von ECW in der Ukraine. Glücklicherweise gab es bei dem Angriff keine Verletzten. Die Schule, die 685 Schüler unterrichtet, wurde jedoch erheblich beschädigt. Laut UNICEF ist dies nur eine von mehr als 1.600 Bildungseinrichtungen in der Ukraine, die während des Krieges beschädigt oder zerstört wurden.

Trotz der erheblichen Schäden durch den Angriff – bei dem Teile der Außenwände, die Decke, Ausgangstüren, Fenster, die Stromversorgung und Heizkörper zerstört wurden – sind die Mitarbeiter und die Gemeinschaft der Schule „Vasylkivka Support Lyceum No. 1" weiterhin entschlossen, die Schule wieder zu eröffnen. Ihre mutigen Taten sind ein Appell an uns alle, ein sofortiges Ende der gewalttätigen und schrecklichen Angriffe auf Schulen, die täglich weltweit stattfinden, zu fordern und die internationalen Finanzmittel für Bildung unverzüglich aufzustocken. Unsere Investition in ihre Bildung heute ist eine Investition in eine friedlichere Zukunft für alle.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2767830/ECW_Education_Under_Fire.jpg

