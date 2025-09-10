    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Devisen

    Euro kaum verändert zum US-Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Eurokurs bleibt stabil bei 1,1709 US-Dollar.
    • EZB setzt Referenzkurs auf 1,1707 Dollar fest.
    • US-Inflation schwächt sich, keine neuen Impulse.
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch im New Yorker Handel unter dem Strich nur wenig bewegt. Zuletzt kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1709 US-Dollar, was nur etwas weniger war als am Nachmittag.

    Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1707 (Dienstag: 1,1744) Dollar festgelegt. Der Dollar kostete damit 0,8541 (0,8514) Euro.

    Nach den Vortagesverlusten stabilisierte sich der Eurokurs damit auf weiterhin hohem Niveau; US-Inflationssignale lieferten keine nachhaltigen Impulse. So hatte sich in den USA der Preisauftrieb auf Erzeugerebene im August deutlich abgeschwächt. An der Erwartung einer Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed Mitte September ändert sich damit nichts./mis/nas




