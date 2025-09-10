Pferdewetten.de - Aktie verliert deutlich - 10.09.2025

Mit einer Performance von -10,63 % musste die Pferdewetten.de Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Pferdewetten.de ist ein führender Anbieter im deutschen Markt für Online-Pferdewetten, spezialisiert auf umfassende Wettangebote und Livestreams. Hauptkonkurrenten sind RaceBets und internationale Anbieter wie Bet365. Die Fokussierung auf Pferderennen und ein breites Informationsangebot heben das Unternehmen von der Konkurrenz ab.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Pferdewetten.de in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +34,89 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Pferdewetten.de Aktie damit um +21,75 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,97 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -1,32 % verloren.

Pferdewetten.de Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +21,75 % 1 Monat +20,97 % 3 Monate +34,89 % 1 Jahr -45,26 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Pferdewetten.de Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Wandelanleihe der Pferdewetten.de Aktie, deren Zinssatz auf 2,5% gesenkt wurde und der Wandlungspreis bei 3,50€ liegt. Nutzer erwarten eine Neubewertung des Unternehmens, da die Anzahl der Franchiser voraussichtlich über 400 liegen wird. Zudem wurde ein Kursanstieg festgestellt, der auf positive Marktreaktionen hinweist.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Pferdewetten.de eingestellt.

Informationen zur Pferdewetten.de Aktie

Es gibt 7 Mio. Pferdewetten.de Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,64 Mio. wert.

Pferdewetten.de Aktie jetzt kaufen?

Ob die Pferdewetten.de Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Pferdewetten.de Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.