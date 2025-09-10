Wolfspeed - Aktie erlebt Kurseinbruch -17,79 % - 10.09.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Wolfspeed Aktie. Sie fällt um -17,79 % auf 1,2780€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Wolfspeed ist ein führender Anbieter von SiC- und GaN-Halbleitern, die in Elektrofahrzeugen, erneuerbaren Energien und Telekommunikation eingesetzt werden. Mit einer starken Marktstellung und einzigartiger SiC-Technologie konkurriert es mit Infineon, ON Semiconductor und STMicroelectronics. Wolfspeed zeichnet sich durch seine Innovationskraft und vertikale Integration aus.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Wolfspeed-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +20,58 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Wolfspeed Aktie damit um +37,08 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,60 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Wolfspeed -78,51 % verloren.

Wolfspeed Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +37,08 % 1 Monat +18,60 % 3 Monate +20,58 % 1 Jahr -78,04 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Wolfspeed Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Wolfspeed Aktie, insbesondere nach der Genehmigung des Restrukturierungsplans, der eine Schuldenreduzierung um 70% vorsieht. Während einige Nutzer von einer möglichen Kursexplosion ausgehen, äußern andere Bedenken hinsichtlich der Seriosität der Kursbewegungen und warnen vor einem möglichen 'Pump & Dump'-Szenario. Die Meinungen über die Stabilität und zukünftige Entwicklung der Aktie sind stark geteilt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Wolfspeed eingestellt.

Informationen zur Wolfspeed Aktie

Es gibt 156 Mio. Wolfspeed Aktien. Damit ist das Unternehmen 198,56 Mio. wert.

Die Wolfsspeed-Aktie explodierte am Dienstag um rund +48% und steht aktuell bei 1,82 US$. Hintergrund ist, dass das Unternehmen sich unter Chapter 11 sanieren darf. Was bedeutet das für die Aktie? Sanierungsgenehmigung erteilt Um eine Insolvenz zu vermeiden, stellte das Unternehmen im Juni den Antrag auf Sanierung in Eigenregie (Chapter 11). Hierdurch sollte vermieden werden, […] The post Wolfspeed-Aktie: Der Neustart kann beginnen first appeared on sharedeals.de.

Wolfspeed Aktie jetzt kaufen?

Ob die Wolfspeed Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wolfspeed Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.