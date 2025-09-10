Besonders beachtet!
Salesforce Aktie unter starkem Abgabedruck - 10.09.2025
Am 10.09.2025 ist die Salesforce Aktie, bisher, um -3,51 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Salesforce Aktie.
Salesforce ist ein führendes CRM-Unternehmen, das Unternehmen bei der Optimierung von Kundenbeziehungen unterstützt. Hauptprodukte sind Sales Cloud, Service Cloud und Marketing Cloud. Es ist Marktführer im CRM-Bereich. Wichtige Konkurrenten sind Microsoft Dynamics, Oracle und SAP. Salesforce überzeugt durch eine umfassende Cloud-Plattform und starke Partnernetzwerke.
Salesforce Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.09.2025
Am heutigen Handelstag musste die Salesforce Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,51 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?
Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Salesforce Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -9,68 % hinnehmen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Salesforce Aktie damit um -1,22 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,46 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Salesforce auf -33,69 %.
Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,44 % geändert.
Salesforce Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-1,22 %
|1 Monat
|+4,46 %
|3 Monate
|-9,68 %
|1 Jahr
|-3,60 %
Informationen zur Salesforce Aktie
Es gibt 952 Mio. Salesforce Aktien. Damit ist das Unternehmen 198,30 Mrd.EUR wert.
Börsen Update USA - 10.09. - Dow Jones schwach -0,54 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Marktchaos: DAX & Dow Jones im Minus, S&P 500 trotzt dem Trend!
Die heutigen Börsenbewegungen zeichnen ein gemischtes Bild: Während die deutschen Indizes schwächeln, zeigt der S&P 500 Stärke. Einzelne Unternehmen stechen positiv hervor, doch viele kämpfen mit Verlusten.
TVH Consulting stärkt seine Führungsposition mit drei neuen Akquisitionen
PARIS, 10. September 2025 /PRNewswire/ - Die TVH Consulting-Gruppe, ein wichtiger Akteur im Bereich Softwareintegration und -veröffentlichung in Europa, gibt drei strategische Übernahmen bekannt, die von 21 Invest France und seinen …
Salesforce Aktie jetzt kaufen?
Ob die Salesforce Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salesforce Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.