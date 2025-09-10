Salesforce Aktie unter starkem Abgabedruck - 10.09.2025

Am heutigen Handelstag musste die Salesforce Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,51 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Salesforce ist ein führendes CRM-Unternehmen, das Unternehmen bei der Optimierung von Kundenbeziehungen unterstützt. Hauptprodukte sind Sales Cloud, Service Cloud und Marketing Cloud. Es ist Marktführer im CRM-Bereich. Wichtige Konkurrenten sind Microsoft Dynamics, Oracle und SAP. Salesforce überzeugt durch eine umfassende Cloud-Plattform und starke Partnernetzwerke.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Salesforce Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -9,68 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Salesforce Aktie damit um -1,22 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,46 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Salesforce auf -33,69 %.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,44 % geändert.

Salesforce Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,22 % 1 Monat +4,46 % 3 Monate -9,68 % 1 Jahr -3,60 %

Informationen zur Salesforce Aktie

Es gibt 952 Mio. Salesforce Aktien. Damit ist das Unternehmen 198,30 Mrd.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die heutigen Börsenbewegungen zeichnen ein gemischtes Bild: Während die deutschen Indizes schwächeln, zeigt der S&P 500 Stärke. Einzelne Unternehmen stechen positiv hervor, doch viele kämpfen mit Verlusten.

Salesforce Aktie jetzt kaufen?

Ob die Salesforce Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salesforce Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.