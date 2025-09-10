CoreWeave Registered (A) - Aktie steigt kräftig - 10.09.2025

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die CoreWeave Registered (A) Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -36,77 % verkraften.

Die CoreWeave Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 99,60€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +16,36 % zugelegt, was einem Anstieg von +14,00 € entspricht. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die CoreWeave Registered (A) Aktie damit um +11,91 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,53 %.

CoreWeave Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +11,91 % 1 Monat -20,53 % 3 Monate -36,77 %

Informationen zur CoreWeave Registered (A) Aktie

Es gibt 370 Mio. CoreWeave Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,31 Mrd. wert.

CoreWeave Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die CoreWeave Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CoreWeave Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.