Lang & Schwarz Aktie knickt um -2,28 % ein - 10.09.2025

Am heutigen Handelstag musste die Lang & Schwarz Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,28 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Lang & Schwarz ist ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen in Deutschland, das sich auf den außerbörslichen Handel und die Emission von strukturierten Produkten spezialisiert hat. Es konkurriert mit Tradegate und der Baader Bank und zeichnet sich durch seine Innovationskraft und Spezialisierung im außerbörslichen Handel aus.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Lang & Schwarz mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -13,91 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Lang & Schwarz Aktie damit um -1,49 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,41 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +3,39 % gewonnen.

Lang & Schwarz Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,49 % 1 Monat -10,41 % 3 Monate -13,91 % 1 Jahr +14,12 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lang & Schwarz Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Auswirkungen strategischer Partnerschaften auf die Kosten der Wertpapierabwicklung und die Wettbewerbsfähigkeit von Brokern. Die Zusammenarbeit zwischen BNP und Upvest wird als vorteilhaft erachtet, während die DKB, die zu Upvest wechselt, möglicherweise einen Trend auslöst. Zudem wird die positive Kursentwicklung von Lang & Schwarz, die einen stabilen Marktanteil von über 70% vom Tradegate-Umsatz hat, hervorgehoben.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Lang & Schwarz eingestellt.

Informationen zur Lang & Schwarz Aktie

Es gibt 9 Mio. Lang & Schwarz Aktien. Damit ist das Unternehmen 181,68 Mio. wert.

Während sich alle darüber unterhalten, dass der Aktienmarkt extrem teuer ist, finde ich weiterhin günstige Gelegenheiten bei sehr guten Aktien zum Einstieg. In der heutigen Ausgabe zeige ich euch zwei pontentielle Titel!

Lang & Schwarz Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lang & Schwarz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lang & Schwarz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.