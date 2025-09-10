RingConn präsentiert auf der IFA 2025 eine Demo von Blood Pressure Insights

Erster Blick auf Blood Pressure Insights Am Stand präsentierte RingConn eine Demo der Funktion Blood Pressure Insights , die derzeit entwickelt wird. Seit der Gründung des Unternehmens hat sich das Forschungs- und Entwicklungsteam der Bewältigung dieser komplexen Herausforderung im Bereich der Wearables verschrieben — einem Bereich, in dem die Erzielung einer genauen Blutdruckmessung als eine der schwierigsten Herausforderungen gilt. Heute gab RingConn bedeutende Fortschritte bei der Verwirklichung dieses Ziels bekannt.

BERLIN, 10. September 2025 /PRNewswire/ -- RingConn, die führende Marke für Smart Rings, gab ihre Teilnahme an der IFA Berlin 2025 bekannt, wo sie eine Demo ihrer neuen Funktion Blood Pressure Insights vorstellte. Dies ist die erste öffentliche Präsentation dieser Technologie und ein wichtiger Schritt in der Mission von RingConn, Menschen mit umfassenden, wissenschaftlich fundierten Tools für das Gesundheitsmanagement zu unterstützen.

Bluthochdruck stellt eines der weltweit größten Gesundheitsrisiken dar. Er ist eine der Hauptursachen für Herzerkrankungen und Schlaganfälle und schädigt darüber hinaus die Nieren, Augen und das Gehirn. Laut der Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization, WHO) leiden weltweit über 1,1 Milliarden Menschen an Bluthochdruck, jedoch haben weniger als 20 % ihre Erkrankung unter Kontrolle.

Vor diesem Hintergrund zielt RingConn darauf ab, das persönliche Gesundheitsmanagement durch kontinuierliche, leicht zugängliche Blutdrucküberwachung zu verbessern. Im Gegensatz zu gelegentlichen Messungen mit Manschetten bieten Smart Rings einen Formfaktor, der eine regelmäßige tägliche Überwachung zu Hause ermöglicht. Eine kontinuierliche Überwachung ermöglicht es, Gesundheitsmuster zu erfassen, die bei einzelnen Messungen häufig übersehen werden — wie beispielsweise Weißkittel-Hypertonie, nächtliche Hypertonie und allmähliche langfristige Veränderungen —, wodurch eine langfristige Einhaltung der Therapie und eine frühzeitige Erkennung praktikabler werden.

Funktionsweise

Die Blutdruckmessfunktion von RingConn ist so konzipiert, dass sie alle 28 Tage mit einem herkömmlichen Manschettengerät zur Kalibrierung gekoppelt wird. Nach der Kalibrierung liefert der Smart Ring zu Hause täglich Informationen zum Blutdruck. RingConn wird diese Funktion in seine Smart-Ring-Produkte integrieren und startet außerdem ein offenes Rekrutierungsprogramm für Nutzer, die an internen Tests teilnehmen möchten.

Starke Resonanz auf dem Markt

Neben der neuen Demo stießen auch die Flaggschiffprodukte von RingConn — RingConn Gen 2 und RingConn Gen 2 Air — auf großes Interesse bei den Messebesuchern. Bis heute hat RingConn bereits eine weltweite Nutzerbasis von mehr als 250.000 Personen erreicht, was seinen wachsenden Einfluss auf dem Markt für intelligente Wearables unterstreicht.

Informationen zu RingConn

RingConn wurde im Jahr 2021 gegründet und ist ein führendes Unternehmen im Bereich der persönlichen Gesundheitstechnologie. Es hat sich der Entwicklung innovativer Produkte und Dienstleistungen verschrieben, die die Erfahrung der Erhaltung des persönlichen Wohlbefindens revolutionieren. Geleitet vom Prinzip „Hardware + Software + Services" hat sich RingConn zum Ziel gesetzt, einzigartige Produkte und Dienstleistungen für die Gesundheit der Menschen anzubieten.

