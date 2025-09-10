AITO stellt auf der IAA MOBILITY 2025 sein globales Produktportfolio vor

München (ots/PRNewswire) -- Weltpremieren der neuen Nahost-Varianten von AITO 9, AITO 7 und AITO 5 auf derIAA MOBILITY 2025 interpretieren gemeinsam den "neuen Luxus" für das Zeitalterder intelligenten Fahrzeuge- AITO wird zu einem glokalen Unternehmen- Die langfristige Globalisierungsstrategie von AITO konzentriert sich auf dasHigh-End-Segment für neue Energiefahrzeuge, das sowohl rein elektrische alsauch Range-Extender-Technologien umfasst- Die Einführung der neuesten Generation des SERES Super Range-Extender-Systemsermöglicht Nutzern weltweit ein leises und kaum wahrnehmbares "NewLuxury"-MobilitätserlebnisAITO, die High-End-Marke für intelligente Elektrofahrzeuge der SERES Group, gibtauf der IAA MOBILITY 2025 in München ein eindrucksvolles Debüt mit seinerwettbewerbsfähigen globalen Produktpalette. Die brandneuen Nahost-Varianten desAITO 9, AITO 7 und AITO 5 feiern ihre Weltpremiere auf dem neu gestaltetenPremium-Stand der Marke. Diese Modelle unterstreichen, dass AITO weiterhin dieGrenzen der neuen intelligenten Energiefahrzeuge verschiebt und Kunden auf derganzen Welt ein unvergleichliches "New-Luxury"-Smart-Mobility-Erlebnis bietet.Die Präsenz von AITO auf der Automesse spiegelt die Philosophie von"Intelligence Redefining Luxury" wider und zeigt die neuesten technologischenInnovationen und die strategische globale Vision des Unternehmens.Leon He, President von SERES AUTO, sagte: "AITO ist bestrebt, eine glokale Markezu werden. Heute, auf der IAA MOBILITY 2025, stellt AITO unsere wirklichglobalisierte Produktpalette vor und setzt einen neuen strategischen Meilensteinauf unserem Weg der Globalisierung. Dieser Weg zur Definition des 'neuen Luxus'im Zeitalter der Intelligenz wird durch unsere Spitzentechnologie und unserenbemerkenswerten Erfolg in China unterstützt."Seit der Gründung der Marke AITO im Dezember 2021 bis Ende August dieses Jahreswurden von den vier Modellen insgesamt mehr als 770.000 Einheiten in Chinaverkauft. Dazu zählt das intelligente SUV-Flaggschiff AITO 9 für alle Szenarios,das Ende 2023 auf den Markt kam, mehr als 230.000 Mal verkauft wurde und seit 17Monaten in Folge der Verkaufsschlager im Segment der Luxusautos über 500.000Yuan in China ist.Die globalen AITO-Modelle werden zunächst auf dem Nahost-Markt in einer Vielzahlvon Fahrzeugvarianten erhältlich sein, die darauf ausgelegt sind, dieunterschiedlichen Mobilitätsbedürfnisse anspruchsvoller lokaler Kunden mitregionalspezifischen Produkteigenschaften zu erfüllen.