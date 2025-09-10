    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Die Definition des "neuen Luxus" im Zeitalter der Intelligenz

    AITO stellt auf der IAA MOBILITY 2025 sein globales Produktportfolio vor

    München (ots/PRNewswire) -

    - Weltpremieren der neuen Nahost-Varianten von AITO 9, AITO 7 und AITO 5 auf der
    IAA MOBILITY 2025 interpretieren gemeinsam den "neuen Luxus" für das Zeitalter
    der intelligenten Fahrzeuge
    - AITO wird zu einem glokalen Unternehmen
    - Die langfristige Globalisierungsstrategie von AITO konzentriert sich auf das
    High-End-Segment für neue Energiefahrzeuge, das sowohl rein elektrische als
    auch Range-Extender-Technologien umfasst
    - Die Einführung der neuesten Generation des SERES Super Range-Extender-Systems
    ermöglicht Nutzern weltweit ein leises und kaum wahrnehmbares "New
    Luxury"-Mobilitätserlebnis

    AITO, die High-End-Marke für intelligente Elektrofahrzeuge der SERES Group, gibt
    auf der IAA MOBILITY 2025 in München ein eindrucksvolles Debüt mit seiner
    wettbewerbsfähigen globalen Produktpalette. Die brandneuen Nahost-Varianten des
    AITO 9, AITO 7 und AITO 5 feiern ihre Weltpremiere auf dem neu gestalteten
    Premium-Stand der Marke. Diese Modelle unterstreichen, dass AITO weiterhin die
    Grenzen der neuen intelligenten Energiefahrzeuge verschiebt und Kunden auf der
    ganzen Welt ein unvergleichliches "New-Luxury"-Smart-Mobility-Erlebnis bietet.
    Die Präsenz von AITO auf der Automesse spiegelt die Philosophie von
    "Intelligence Redefining Luxury" wider und zeigt die neuesten technologischen
    Innovationen und die strategische globale Vision des Unternehmens.

    Leon He, President von SERES AUTO, sagte: "AITO ist bestrebt, eine glokale Marke
    zu werden. Heute, auf der IAA MOBILITY 2025, stellt AITO unsere wirklich
    globalisierte Produktpalette vor und setzt einen neuen strategischen Meilenstein
    auf unserem Weg der Globalisierung. Dieser Weg zur Definition des 'neuen Luxus'
    im Zeitalter der Intelligenz wird durch unsere Spitzentechnologie und unseren
    bemerkenswerten Erfolg in China unterstützt."

    Seit der Gründung der Marke AITO im Dezember 2021 bis Ende August dieses Jahres
    wurden von den vier Modellen insgesamt mehr als 770.000 Einheiten in China
    verkauft. Dazu zählt das intelligente SUV-Flaggschiff AITO 9 für alle Szenarios,
    das Ende 2023 auf den Markt kam, mehr als 230.000 Mal verkauft wurde und seit 17
    Monaten in Folge der Verkaufsschlager im Segment der Luxusautos über 500.000
    Yuan in China ist.

    Die globalen AITO-Modelle werden zunächst auf dem Nahost-Markt in einer Vielzahl
    von Fahrzeugvarianten erhältlich sein, die darauf ausgelegt sind, die
    unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnisse anspruchsvoller lokaler Kunden mit
    regionalspezifischen Produkteigenschaften zu erfüllen.
