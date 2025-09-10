Die Definition des "neuen Luxus" im Zeitalter der Intelligenz
AITO stellt auf der IAA MOBILITY 2025 sein globales Produktportfolio vor
München (ots/PRNewswire) -
- Weltpremieren der neuen Nahost-Varianten von AITO 9, AITO 7 und AITO 5 auf der
IAA MOBILITY 2025 interpretieren gemeinsam den "neuen Luxus" für das Zeitalter
der intelligenten Fahrzeuge
- AITO wird zu einem glokalen Unternehmen
- Die langfristige Globalisierungsstrategie von AITO konzentriert sich auf das
High-End-Segment für neue Energiefahrzeuge, das sowohl rein elektrische als
auch Range-Extender-Technologien umfasst
- Die Einführung der neuesten Generation des SERES Super Range-Extender-Systems
ermöglicht Nutzern weltweit ein leises und kaum wahrnehmbares "New
Luxury"-Mobilitätserlebnis
AITO, die High-End-Marke für intelligente Elektrofahrzeuge der SERES Group, gibt
auf der IAA MOBILITY 2025 in München ein eindrucksvolles Debüt mit seiner
wettbewerbsfähigen globalen Produktpalette. Die brandneuen Nahost-Varianten des
AITO 9, AITO 7 und AITO 5 feiern ihre Weltpremiere auf dem neu gestalteten
Premium-Stand der Marke. Diese Modelle unterstreichen, dass AITO weiterhin die
Grenzen der neuen intelligenten Energiefahrzeuge verschiebt und Kunden auf der
ganzen Welt ein unvergleichliches "New-Luxury"-Smart-Mobility-Erlebnis bietet.
Die Präsenz von AITO auf der Automesse spiegelt die Philosophie von
"Intelligence Redefining Luxury" wider und zeigt die neuesten technologischen
Innovationen und die strategische globale Vision des Unternehmens.
Leon He, President von SERES AUTO, sagte: "AITO ist bestrebt, eine glokale Marke
zu werden. Heute, auf der IAA MOBILITY 2025, stellt AITO unsere wirklich
globalisierte Produktpalette vor und setzt einen neuen strategischen Meilenstein
auf unserem Weg der Globalisierung. Dieser Weg zur Definition des 'neuen Luxus'
im Zeitalter der Intelligenz wird durch unsere Spitzentechnologie und unseren
bemerkenswerten Erfolg in China unterstützt."
Seit der Gründung der Marke AITO im Dezember 2021 bis Ende August dieses Jahres
wurden von den vier Modellen insgesamt mehr als 770.000 Einheiten in China
verkauft. Dazu zählt das intelligente SUV-Flaggschiff AITO 9 für alle Szenarios,
das Ende 2023 auf den Markt kam, mehr als 230.000 Mal verkauft wurde und seit 17
Monaten in Folge der Verkaufsschlager im Segment der Luxusautos über 500.000
Yuan in China ist.
Die globalen AITO-Modelle werden zunächst auf dem Nahost-Markt in einer Vielzahl
von Fahrzeugvarianten erhältlich sein, die darauf ausgelegt sind, die
unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnisse anspruchsvoller lokaler Kunden mit
regionalspezifischen Produkteigenschaften zu erfüllen.
