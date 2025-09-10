Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 10.09.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.09.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Synopsys
Tagesperformance: -25,27 %
Platz 1
Performance 1M: -21,90 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: -12,65 %
Platz 2
Performance 1M: -4,69 %
Broadcom
Tagesperformance: +8,17 %
Platz 3
Performance 1M: +11,73 %
Arm Holdings
Tagesperformance: +7,62 %
Platz 4
Performance 1M: +1,60 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: -5,62 %
Platz 5
Performance 1M: -0,70 %
Constellation Energy
Tagesperformance: +5,27 %
Platz 6
Performance 1M: -9,71 %
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: -4,36 %
Platz 7
Performance 1M: +7,56 %
Amazon
Tagesperformance: -3,69 %
Platz 8
Performance 1M: +6,13 %
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: -3,62 %
Platz 9
Performance 1M: +8,73 %
Intuitive Surgical
Tagesperformance: -3,53 %
Platz 10
Performance 1M: -1,01 %
PayPal
Tagesperformance: -3,37 %
Platz 11
Performance 1M: -0,26 %
IDEXX Laboratories
Tagesperformance: -3,29 %
Platz 12
Performance 1M: -0,02 %
Micron Technology
Tagesperformance: +2,89 %
Platz 13
Performance 1M: +14,08 %
Apple
Tagesperformance: -2,88 %
Platz 14
Performance 1M: +1,23 %
Coca-Cola Europacific Partners
Tagesperformance: -2,88 %
Platz 15
Performance 1M: -4,12 %
Electronic Arts
Tagesperformance: +2,87 %
Platz 16
Performance 1M: -2,64 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: +2,82 %
Platz 17
Performance 1M: +4,33 %
CoStar Group
Tagesperformance: -2,80 %
Platz 18
Performance 1M: -7,52 %
Thomson Reuters
Tagesperformance: -2,72 %
Platz 19
Performance 1M: -2,67 %
Dexcom
Tagesperformance: -2,70 %
Platz 20
Performance 1M: -1,16 %
Automatic Data Processing
Tagesperformance: -2,53 %
Platz 21
Performance 1M: -2,55 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +2,51 %
Platz 22
Performance 1M: -14,04 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: -2,35 %
Platz 23
Performance 1M: +0,02 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +2,15 %
Platz 24
Performance 1M: -3,81 %
Costco Wholesale
Tagesperformance: -2,08 %
Platz 25
Performance 1M: -0,93 %
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 26
Performance 1M: +7,27 %
NVIDIA
Tagesperformance: +2,06 %
Platz 27
Performance 1M: -5,42 %
