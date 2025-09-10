Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 10.09.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.09.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Synopsys
Tagesperformance: -25,37 %
Platz 1
Performance 1M: -21,90 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: -12,45 %
Platz 2
Performance 1M: -4,69 %
Oracle
Tagesperformance: +10,87 %
Platz 3
Performance 1M: +25,60 %
Broadcom
Tagesperformance: +8,37 %
Platz 4
Performance 1M: +11,73 %
EPAM Systems
Tagesperformance: -7,79 %
Platz 5
Performance 1M: +2,82 %
Vistra
Tagesperformance: +6,58 %
Platz 6
Performance 1M: -3,25 %
APA Corporation
Tagesperformance: +5,97 %
Platz 7
Performance 1M: +8,22 %
Bio-Techne
Tagesperformance: -5,83 %
Platz 8
Performance 1M: +7,39 %
Gartner
Tagesperformance: -5,70 %
Platz 9
Performance 1M: +6,88 %
NRG Energy
Tagesperformance: +5,69 %
Platz 10
Performance 1M: -0,36 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: -5,54 %
Platz 11
Performance 1M: -0,70 %
Constellation Energy
Tagesperformance: +5,28 %
Platz 12
Performance 1M: -9,71 %
Digital Realty Trust
Tagesperformance: +4,87 %
Platz 13
Performance 1M: -3,43 %
GE Vernova
Tagesperformance: +4,76 %
Platz 14
Performance 1M: -6,10 %
Insulet
Tagesperformance: -4,55 %
Platz 15
Performance 1M: +14,57 %
HCA Healthcare
Tagesperformance: -4,21 %
Platz 16
Performance 1M: +7,65 %
The Mosaic
Tagesperformance: +4,09 %
Platz 17
Performance 1M: +0,13 %
CarMax
Tagesperformance: -4,08 %
Platz 18
Performance 1M: +10,95 %
Eastman Chemical
Tagesperformance: -4,04 %
Platz 19
Performance 1M: +8,71 %
Quanta Services
Tagesperformance: +4,00 %
Platz 20
Performance 1M: -3,79 %
Arista Networks
Tagesperformance: +3,80 %
Platz 21
Performance 1M: +5,40 %
Salesforce
Tagesperformance: -3,78 %
Platz 22
Performance 1M: +4,46 %
Hasbro
Tagesperformance: -3,74 %
Platz 23
Performance 1M: +0,91 %
Amazon
Tagesperformance: -3,72 %
Platz 24
Performance 1M: +6,13 %
Newmont Corporation
Tagesperformance: +3,64 %
Platz 25
Performance 1M: +10,02 %
Intuitive Surgical
Tagesperformance: -3,62 %
Platz 26
Performance 1M: -1,01 %
Waters Corporation
Tagesperformance: -3,62 %
Platz 27
Performance 1M: +6,19 %
Accenture Registered (A)
Tagesperformance: -3,55 %
Platz 28
Performance 1M: +4,75 %
Texas Pacific Land
Tagesperformance: +3,54 %
Platz 29
Performance 1M: +3,54 %
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: -3,54 %
Platz 30
Performance 1M: +8,73 %
Halliburton
Tagesperformance: +3,53 %
Platz 31
Performance 1M: +4,38 %
PayPal
Tagesperformance: -3,42 %
Platz 32
Performance 1M: -0,26 %
Resmed
Tagesperformance: -3,36 %
Platz 33
Performance 1M: -2,09 %
Fidelity National Information Services
Tagesperformance: -3,33 %
Platz 34
Performance 1M: -5,94 %
PG&E Corporation
Tagesperformance: +3,14 %
Platz 35
Performance 1M: -0,78 %
Corning
Tagesperformance: +3,09 %
Platz 36
Performance 1M: +9,19 %
Micron Technology
Tagesperformance: +3,08 %
Platz 37
Performance 1M: +14,08 %
Public Service Enterprise Group
Tagesperformance: +2,95 %
Platz 38
Performance 1M: -8,70 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: +2,94 %
Platz 39
Performance 1M: +4,33 %
Electronic Arts
Tagesperformance: +2,89 %
Platz 40
Performance 1M: -2,64 %
