Wieder 20.000 Berliner Haushalte ohne Strom

BERLIN (dpa-AFX) - Im Ringen gegen den großflächigen Stromausfall im Südosten Berlins hat es am Mittwochabend einen Rückschlag gegeben: Gegen 20.00 Uhr sei eine zwischenzeitlich errichtete Verbindungsleitung ausgefallen, teilte Stromnetz Berlin mit. "Dadurch sind aktuell rund 6.100 Haushalte und 200 Gewerbekunden in Adlershof, Alt-Glienicke, Köpenick und Niederschönweide erneut vom Stromnetz getrennt."

Das heißt: Insgesamt rund 20.000 Kunden seien ohne Strom - so viele wie noch am Mittwochmorgen. Am späten Nachmittag war die Zahl der betroffenen Haushalte auf 13.700 gefallen.