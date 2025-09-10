    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Russische Drohnen - Polens Präsident spricht mit Trump

    Für Sie zusammengefasst
    • Nawrocki telefoniert mit Trump wegen Drohnenvorfall.
    • Russischer Luftangriff führte zu Drohnen in Polen.
    • Trump äußert sich kryptisch zu Russlands Aktionen.

    WARSCHAU/WASHINGTON (dpa-AFX) - Polens Staatschef Karol Nawrocki hat wegen des Eindringens russischer Drohnen in den polnischen Luftraum mit US-Präsident Donald Trump telefoniert. Dies sei Teil der Konsultationen, die er mit den Verbündeten geführt habe, schrieb Nawrocki auf dem Portal X. "Die heutigen Gespräche haben die Einigkeit der Bündnispartner bestätigt."

    Bei einem großen russischen Luftangriff auf die Ukraine war in der Nacht auf Mittwoch eine größere Zahl an Drohnen in den polnischen Luftraum geflogen. Ministerpräsident Donald Tusk sprach von mindestens 19 Fällen. Erstmals schossen die polnische Luftwaffe und Nato-Kräfte in Polen die Drohnen ab.

    Rätselhafte Äußerung Trumps

    In der polnischen Staatsführung pflegt der rechtskonservative neue Präsident Nawrocki einen besonders engen Draht zu Trump. Dieser reagierte auf die deutliche Eskalation im Ukraine-Krieg vorerst nur mit einem kryptischen Post auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social: "Was ist los mit Russland, dass es mit Drohnen den polnischen Luftraum verletzt? Nun geht's aber los!"/fko/DP/nas





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
