Carlstadt, NJ / ACCESS Newswire / 10. September 2025 / AGFA HealthCare wurde von KLAS Research für eine erhebliche Steigerung der Kundenzufriedenheit ausgezeichnet. Die Kundenzufriedenheit mit Enterprise Imaging VNA und dem XERO Viewer von AGFA hat in den letzten 18 Monaten deutlich zugenommen. Beide Lösungen wurden als Gewinner des Best in KLAS 2025 ausgezeichnet.

KLAS-Bericht – Enterprise Imaging 2025

Highlights des Berichts:

- Deutliche Zuwächse: Die Kundenzufriedenheit bei dem VNA von AGFA stieg in den letzten 18 Monaten auf einer Skala von 100 Punkten um 13 Punkte – die größte Steigerung in diesem Segment. Sowohl VNA als auch Viewer wurden als Gewinner des Best in KLAS 2025 ausgezeichnet.

- Top-Ergebnisse: XERO Viewer erzielte einen Score von 90,0 und Enterprise Imaging VNA einen von 87,4.

- Kundenlob: Befragte lobten AGFA für die verbesserte Qualitätssicherung und Upgrades, eine stärkere Integration und Webdarstellung von elektronischen Patientenakten (EHR) und einen offeneren Dialog. Kunden lobten außerdem die verbesserte Reaktionsfähigkeit, die regelmäßigen Check-ins durch Kundenbetreuer und die proaktive Arbeit der Account-Teams.

- Ausblick: Die Kunden sind optimistisch hinsichtlich der Roadmap und zeigen sich besonders zuversichtlich in Bezug auf Entwicklungen im Bereich Cloud und KI.

Im September 2025 sagte ein befragter Kunde (Leiter der Radiologie):

„Der Support und Kundenservice von AGFA HealthCare werden immer besser, und wir sehen, dass AGFA HealthCare sich immer stärker engagiert. Das Unternehmen scheint einige der Herausforderungen der vergangenen Jahre bewältigt zu haben und blickt mit Cloud und KI in die Zukunft. Wir haben mit ihm über seine RUBEE-Plattform gesprochen, und obwohl ich mir nicht sicher bin, was die Zukunft bringt, finde ich den von ihnen eingeschlagenen Weg gut.“

Ein interviewter PACS-Administrator kommentierte im September 2025.

„Der Markt bewegt sich in Richtung Cloud, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob wir bereit sind, diesen Sprung zu vollziehen. Für eine Entscheidung diesbezüglich ist es noch zu früh, aber ich kann mir vorstellen, dass wir uns mit Disaster Recovery und vielleicht noch weiteren Themen beschäftigen werden. Positiv war, wie AGFA HealthCare mit uns über unseren Weg gesprochen hat und uns informiert hat, was das Unternehmen tun. Es fühlt sich nicht so an, als ob es uns bei diesen Gesprächen etwas verkaufen wollte. AGFA HealthCare sorgt vielmehr dafür, dass wir unsere Optionen kennen. Es hat auch über KI und die Plattform gesprochen, und wir werden uns dies näher anschauen, wenn wir in Zukunft KI hinzufügen.“