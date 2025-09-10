Boeing verringert Minus - Wohl Lösung im Arbeitskampf

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Boeing haben ihr Minus im späten Handel auf 0,90 Prozent ein klein wenig verringert. Damit kosteten sie 227,38 US-Dollar, nachdem sie kurz zuvor noch bis auf 226,59 Dollar gefallen waren. Im Arbeitskampf mit den Angestellten der Rüstungssparte scheint eine Lösung gefunden. Laut der Gewerkschaft sollen die Gewerkschaftsmitglieder am Freitag über einen Vorschlag abstimmen, der unter anderem Gehaltserhöhungen vorsieht.

Anfang August hatten rund 3.200 Beschäftigte der Rüstungssparte die Arbeit niedergelegt. Sie bauen unter anderem Kampfflugzeuge wie die F-15 sowie Raketensysteme in den Bundesstaaten Missouri und Illinois. Die Arbeiter in der Gewerkschaft IAM hatten zuvor ein Angebot von Boeing für einen Vierjahresvertrag abgelehnt./mis/nas