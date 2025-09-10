AKTIE IM FOKUS
Boeing verringert Minus - Wohl Lösung im Arbeitskampf
- Boeing-Aktien sinken nur leicht auf 227,38 USD.
- Gewerkschaft stimmt über Gehaltserhöhungen ab.
- 3.200 Rüstungsmitarbeiter hatten Arbeit niedergelegt.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Boeing haben ihr Minus im späten Handel auf 0,90 Prozent ein klein wenig verringert. Damit kosteten sie 227,38 US-Dollar, nachdem sie kurz zuvor noch bis auf 226,59 Dollar gefallen waren. Im Arbeitskampf mit den Angestellten der Rüstungssparte scheint eine Lösung gefunden. Laut der Gewerkschaft sollen die Gewerkschaftsmitglieder am Freitag über einen Vorschlag abstimmen, der unter anderem Gehaltserhöhungen vorsieht.
Anfang August hatten rund 3.200 Beschäftigte der Rüstungssparte die Arbeit niedergelegt. Sie bauen unter anderem Kampfflugzeuge wie die F-15 sowie Raketensysteme in den Bundesstaaten Missouri und Illinois. Die Arbeiter in der Gewerkschaft IAM hatten zuvor ein Angebot von Boeing für einen Vierjahresvertrag abgelehnt./mis/nas
Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 194,5 auf Lang & Schwarz (10. September 2025, 22:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um -3,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,34 %.
Die Marktkapitalisierung von Boeing bezifferte sich zuletzt auf 147,01 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 270,63USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 280,00USD was eine Bandbreite von +28,51 %/+43,93 % bedeutet.
