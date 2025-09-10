    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBoeing AktievorwärtsNachrichten zu Boeing

    AKTIE IM FOKUS

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Boeing verringert Minus - Wohl Lösung im Arbeitskampf

    Für Sie zusammengefasst
    • Boeing-Aktien sinken nur leicht auf 227,38 USD.
    • Gewerkschaft stimmt über Gehaltserhöhungen ab.
    • 3.200 Rüstungsmitarbeiter hatten Arbeit niedergelegt.
    AKTIE IM FOKUS - Boeing verringert Minus - Wohl Lösung im Arbeitskampf
    Foto: IanDewarPhotography - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Boeing haben ihr Minus im späten Handel auf 0,90 Prozent ein klein wenig verringert. Damit kosteten sie 227,38 US-Dollar, nachdem sie kurz zuvor noch bis auf 226,59 Dollar gefallen waren. Im Arbeitskampf mit den Angestellten der Rüstungssparte scheint eine Lösung gefunden. Laut der Gewerkschaft sollen die Gewerkschaftsmitglieder am Freitag über einen Vorschlag abstimmen, der unter anderem Gehaltserhöhungen vorsieht.

    Anfang August hatten rund 3.200 Beschäftigte der Rüstungssparte die Arbeit niedergelegt. Sie bauen unter anderem Kampfflugzeuge wie die F-15 sowie Raketensysteme in den Bundesstaaten Missouri und Illinois. Die Arbeiter in der Gewerkschaft IAM hatten zuvor ein Angebot von Boeing für einen Vierjahresvertrag abgelehnt./mis/nas

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu The Boeing Company!
    Long
    212,53€
    Basispreis
    1,34
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    243,80€
    Basispreis
    1,40
    Ask
    × 13,49
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Boeing

    -0,87 %
    -3,18 %
    +0,19 %
    +6,11 %
    +41,09 %
    +44,79 %
    +42,54 %
    +73,46 %
    +961,64 %
    ISIN:US0970231058WKN:850471

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Boeing Aktie

    Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 194,5 auf Lang & Schwarz (10. September 2025, 22:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um -3,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von Boeing bezifferte sich zuletzt auf 147,01 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 270,63USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 280,00USD was eine Bandbreite von +28,51 %/+43,93 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Boeing - 850471 - US0970231058

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Boeing. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Boeing verringert Minus - Wohl Lösung im Arbeitskampf Die Aktien von Boeing haben ihr Minus im späten Handel auf 0,90 Prozent ein klein wenig verringert. Damit kosteten sie 227,38 US-Dollar, nachdem sie kurz zuvor noch bis auf 226,59 Dollar gefallen waren. Im Arbeitskampf mit den Angestellten der …