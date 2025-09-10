    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York Schluss

    Oracles-KI-Stärke treibt S&P auf Rekord - Dow schwächer

    Für Sie zusammengefasst
    • Oracle verzeichnet Kurssprung von über 40 Prozent.
    • S&P 500 erreicht neues Rekordhoch bei 6.532,04 Punkten.
    • Bedenken über US-Wirtschaft bremsen Aktienkurse.
    Aktien New York Schluss - Oracles-KI-Stärke treibt S&P auf Rekord - Dow schwächer
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Starke Wachstumsaussichten des US-Softwarekonzerns Oracle haben US-Technologiewerten am Mittwoch zumindest in Teilen Rückenwind verliehen. Für Oracle gab es einen Kurssprung um phasenweise mehr als 40 Prozent, was dem breit gefassten US-Index S&P 500 zu einem weiteren Rekordhoch verhalt.

    Zum Handelsschluss stand für den S&P 500 noch ein Plus von 0,30 Prozent auf 6.532,04 Punkte zu Buche. Der technologielastige Nasdaq 100 schloss mit 23.849,27 Punkten knapp im Plus und nur unweit seiner Bestmarke.

    Der weltweit wohl bekannteste Aktienindex, der Dow Jones Industrial , sank um rund ein halbes Prozent auf 45.490,92 Punkte, blieb damit aber auch nahe seines jüngsten Rekordhochs.

    Dass die Erzeugerpreise in den USA zuletzt weniger gestiegen waren als erwartet, hinterließ kaum Spuren. Denn: Die Entwicklung untermauert erst einmal die Erwartung, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins Mitte September senken wird. Allerdings nahmen zuletzt auch Bedenken in puncto einer möglichen Abschwächung der US-Wirtschaft zu, was Aktienkurse teils bremst./mis/nas

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie

    Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,41 % und einem Kurs von 279,9 auf Lang & Schwarz (10. September 2025, 22:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um +39,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,60 %.

    Die Marktkapitalisierung von Oracle bezifferte sich zuletzt auf 788,44 Mrd..

    Oracle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 265,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 195,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 360,00USD was eine Bandbreite von -30,54 %/+28,23 % bedeutet.




    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
