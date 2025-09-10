    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNike (B) AktievorwärtsNachrichten zu Nike (B)

    IPO/ROUNDUP 2

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Klarna startet mit Kurssprung an der Börse

    Für Sie zusammengefasst
    • Klarna startet Börsengang in New York mit +14,55%.
    • Aktie schloss bei 45,82 Dollar, Bewertung 17 Mrd. $.
    • Hohe Nachfrage überstieg Angebot, Einnahmen 1,37 Mrd. $.
    IPO/ROUNDUP 2 - Klarna startet mit Kurssprung an der Börse
    Foto: Norikazu Tateishi - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

    (neu: Schlusskurs)

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Bezahldienst Klarna ist bei seinem Börsengang in New York mit einem soliden Kursplus gestartet. Die Aktie schloss den ersten Handelstag mit einem Zuwachs von 14,55 Prozent auf 45,82 Dollar ab. Das Unternehmen aus Schweden erreichte eine Bewertung von gut 17 Milliarden Dollar.

    Der erste Kurs hatte mit 52 Dollar noch deutlicher über dem Ausgabepreis von 40 Dollar gelegen. Klarna hatte bei der Aktienplatzierung rund 1,37 Milliarden Dollar (1,17 Mrd Euro) eingenommen, die fast ausschließlich an bisherige Anteilseigner gehen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nike Inc!
    Long
    68,96€
    Basispreis
    0,50
    Ask
    × 13,46
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    79,32€
    Basispreis
    0,48
    Ask
    × 12,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Ausgabepreis lag über der angepeilten Spanne von 35 bis 37 Dollar. Nach Informationen des Finanzdienstes Bloomberg war die Nachfrage deutlich höher als das Angebot.

    Klarna ist vor allem bekannt für das Angebot, Käufe zinsfrei mit Verzögerung bezahlen zu können. Diese Dienstleistung mache 97 Prozent des Geschäfts aus, sagte Klarna-Chef Sebastian Siemiatkowski im US-Sender CNBC. Zugleich sieht er gute Chancen, tiefer ins Kreditkarten-Geschäft vorzustoßen.

    In einer Finanzierungsrunde im Jahr 2021 investierte der japanische Konzern Softbank in das Unternehmen laut Medienberichten noch ausgehend von einer Gesamtbewertung von gut 45 Milliarden Dollar. Ein Jahr später fiel die Bewertung bei einer Geldspritze demnach auf 6,7 Milliarden Dollar./so/DP/nas

    SoftBank Group

    +8,50 %
    +7,18 %
    +15,23 %
    +94,81 %
    +89,28 %
    +141,63 %
    +102,65 %
    +297,92 %
    +12.572,16 %
    ISIN:JP3436100006WKN:891624

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SoftBank Group Aktie

    Die SoftBank Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,50 % und einem Kurs von 96,06 auf Lang & Schwarz (10. September 2025, 22:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SoftBank Group Aktie um +7,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,23 %.

    Die Marktkapitalisierung von SoftBank Group bezifferte sich zuletzt auf 141,20 Mrd..

    SoftBank Group zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 44,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8700 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Nike (B) - 866993 - US6541061031

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Nike (B). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    IPO/ROUNDUP 2 Klarna startet mit Kurssprung an der Börse Der Bezahldienst Klarna ist bei seinem Börsengang in New York mit einem soliden Kursplus gestartet. Die Aktie schloss den ersten Handelstag mit einem Zuwachs von 14,55 Prozent auf 45,82 Dollar ab. Das Unternehmen aus Schweden erreichte eine …