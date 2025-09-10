Canary Gold Corp. meldet Abschluss einer überzeichneten nicht vermittelten Privatplatzierung

DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT UND STELLT KEIN ANGEBOT DER HIER BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE DAR.

Vancouver, British Columbia – 10. September 2025 / IRW-Press / Canary Gold Corp. (CSE: BRAZ | Frankfurt: K5D) („Canary Gold“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine am 29. August 2025 angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von 1.687.500 C$ erzielt hat (das „Angebot“). Aufgrund der gestiegenen Nachfrage hatte das Unternehmen das Volumen des Angebots auf 1.687.500 $ aufgestockt.

Das Unternehmen hat 6.750.000 Einheiten zu einem Preis von 0,25 $ pro Einheit ausgegeben und damit einen Bruttoerlös von 1.687.500 $ eingenommen. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem übertragbaren Stammaktienkaufwarrant. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber, für einen Zeitraum von drei (3) Jahren ab Ausgabedatum eine zusätzliche Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,35 $ zu kaufen.

Die Warrants unterliegen einer Beschleunigungsklausel, der zufolge das Unternehmen das Verfalldatum der Warrants auf ein Datum 20 Tage nach der Herausgabe einer Pressemitteilung, die eine solche Vorfälligkeit bekannt gibt, vorverlegen kann, falls der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der CSE an zehn (10) aufeinanderfolgenden Börsentagen mindestens 0,55 $ beträgt. Die Beschleunigungsklausel wird vier Monate und einen Tag nach dem Ausgabedatum der Warrants wirksam werden.

In Verbindung mit dem Angebot hat das Unternehmen Vermittlungsprovisionen an bestimmte Vermittler gezahlt, die sich aus Bargebühren in Höhe von 82.250 $ und 329.000 Stammaktienkaufwarrants (jeder ein „Vermittler-Warrant“) zusammensetzen. Jeder Vermittler-Warrant berechtigt den Inhaber, für einen Zeitraum von drei Jahren ab Ausgabedatum eine zusätzliche Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,35 $ zu kaufen; die Vermittler-Warrants unterliegen derselben Beschleunigungsklausel wie die an die Zeichner begebenen Warrants. Der Nettoerlös aus dem Angebot wird dazu verwendet werden, die Exploration auf dem Projekt des Unternehmens Madeira River in Brasilien voranzutreiben, sowie für allgemeines Betriebskapital. Jegliche Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots ausgegebenen werden, sind an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Datum der Ausgabe gebunden. Das Angebot unterliegt weiterhin der Zustimmung durch die CSE.