Neusoft präsentiert auf der IAA MOBILITY 2025 seine neuesten Produkte und gibt Einblicke in Innovationen im Bereich Verbrauchererfahrung

Dr. Angela Wang, SVP der Neusoft Corporation, Vorsitzende und Präsidentin von Neusoft Europe, wird auf der Hauptbühne der IAA-Konferenz am 11. September eine Grundsatzrede mit dem Titel „Inspirations from the Dynamic Consumer Experience Innovations in China for Future New Mobility" (Inspirationen von den dynamischen Verbrauchererlebnisinnovationen in China für die neue Mobilität der Zukunft) halten, in der sie die neuesten Trends und die umfangreiche Praxis der Verbrauchererlebnisinnovationen in China vorstellen und auch die treibenden Kräfte hinter der Dynamik analysieren wird, in der Hoffnung, globale Partner und Kunden zu inspirieren, um Innovationen sowohl in China als auch auf den globalen Märkten zu beschleunigen. Sie wird auch ihre Erkenntnisse über den heutigen globalen Wettbewerb mitteilen, bei dem es mehr um das Gleichgewicht zwischen Innovation, Geschwindigkeit und Kosten geht, und der eine neue globale Perspektive und marktübergreifende Zusammenarbeit für die zukünftige neue Mobilität erfordert.

MÜNCHEN, 10. September 2025 /PRNewswire/ -- Neusoft Corporation (SSE: 600718), ein branchenführendes Unternehmen für Informationstechnologie, Produkte und Lösungen für den globalen Markt, nahm an der IAA MOBILITY 2025 teil. Das Unternehmen teilte Erkenntnisse über Innovationen im Bereich der Verbrauchererfahrung aus China und präsentierte seine innovativen Produkte, Lösungen und Dienstleistungen für die Automobilindustrie, die darauf ausgerichtet sind, den Verbrauchern im Zeitalter der KI ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten und die Zukunft der Mobilität weiter zu verändern.

Auf der Messe zeigte Neusoft seine neuesten und innovativen technologischen Entwicklungen und sein bewährtes Know-how. Zu den vorgestellten Produkten gehört die OneCoreGo Global In-Vehicle Intelligent Mobility Solution 6.0, die durch die nahtlose Integration von fünf Kernsystemen ein völlig neues globales intelligentes Mobilitätserlebnis schafft: One Map (Global Navigation Product Family), One Sight (AR For Car), One Store (Global In-vehicle App Ecosystem), One Pay (In-vehicle Payment Center) und One Mate (AI Interaction Center). Die NAGIC Cockpit Software Plattform ermöglicht es Automobilherstellern, die SDV-Transformation durch agile Entwicklung, Kosteneffizienz, innovative Software und flexible Geschäftsmodelle zu beschleunigen. Darüber hinaus bietet Neusoft umfassende Software-Engineering-Dienstleistungen in Bereichen wie CDC, CCU, ZCU, BCM, HVAC, Gateway, ECU, UX/UI und Testen.

Unter diesen Innovationen erweist sich das Softwareprodukt One Sight (AR For Car) als Hauptattraktion für die Ausstellungsbesucher. Angetrieben von mehreren patentierten AR-Kernalgorithmen und einer proprietären Hochleistungs-Grafik-Engine, erhöht das Produkt nicht nur die Fahrsicherheit, sondern schafft auch ein immersives, intelligentes Erlebnis durch die innovative Integration von virtuellem Bild und Realität. Es verwandelt die Interaktion zwischen Mensch und Fahrzeug von einer reinen Funktionalität in eine emotionale, fesselnde Verbindung, die das AR-HUD-Benutzererlebnis im Fahrzeug auf ein neues Niveau hebt.

Als Technologie- und Innovationspartner für SDVs verfügt Neusoft über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Forschung und Entwicklung von Software für die Automobilindustrie, mit einem globalen Forschungs- und Entwicklungs- und Vertriebsnetzwerk in China, Deutschland, den USA, Japan und Malaysia und mehr als 6.000 Softwareingenieuren für die Automobilindustrie. Neusoft-Produkte für die Automobilindustrie wurden in mehr als 1.800 Fahrzeugmodellen in über 110 Ländern und Regionen eingesetzt und dienen mehr als 50 Automobilherstellern.

Mit Blick auf die Zukunft wird sich Neusoft weiterhin stark für die Zusammenarbeit mit globalen Partnern und Kunden engagieren, um proaktiv weitere Innovationen für das Kundenerlebnis zu entwickeln und die nachhaltige Entwicklung intelligenter Fahrzeuge in Richtung einer sichereren, intelligenteren und kundenorientierteren Zukunft der Mobilität zu fördern.

Für weitere Informationen über Neusoft besuchen Sie bitte www.neusoft.com.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/neusoft-prasentiert-auf-der-iaa-mobility-2025-seine-neuesten-produkte-und-gibt-einblicke-in-innovationen-im-bereich-verbrauchererfahrung-302553196.html