Kingsmen Resources meldet Ergebnisse der Jahreshauptversammlung und außerordentlichen Versammlung der Aktionäre

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA – 10. September 2025 / IRW-Press / KINGSMEN RESOURCES LTD. („Kingsmen“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: KNG), (OTC: KNGRF) (FWB: TUY) freut sich bekannt zu geben, dass die Herren Scott Emerson, Nick DeMare, Rod Johnston, Kieran Downes, Carlos Garza und Mark J. Pryor auf der Jahreshauptversammlung und außerordentlichen Versammlung (die „Versammlung“) der Aktionäre des Unternehmens am 10. September 2025 zu Direktoren gewählt wurden.

Die Aktionäre verabschiedeten außerdem alle anderen Beschlüsse, einschließlich eines ordentlichen Beschlusses zur Genehmigung eines neuen rollierenden 10-prozentigen Omnibus Equity Incentive Plan (der „Equity Incentive Plan“). Im Equity Incentive Plan, der noch der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange unterliegt, ist die Ausgabe von Incentive-Aktienoptionen, Deferred Share Units, Performance Share Units, Restricted Share Units, Stock Appreciation Rights und Stock Purchase Rights (zusammenfassend als „Zuteilungen“ bezeichnet) geregelt. Die maximale Anzahl der Aktien, die für die Ausgabe bei Ausübung aller im Rahmen des Equity Incentive Plan gewährten Zuteilungen reserviert sind, darf nicht mehr als 10 % der zum Zeitpunkt der Gewährung einer Zuteilung ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien betragen.

Im Anschluss an die Versammlung ernannte das Board Herrn Scott Emerson zum President und CEO, Herrn Nick DeMare zum CFO und Herrn Harvey Lim zum Corporate Secretary des Unternehmens. Die Herren DeMare, Johnston und Downes wurden in den Prüfungsausschuss berufen.

Über Kingsmen Resources

Kingsmen Resources ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Ausbau seiner zu 100 % unternehmenseigenen Projekte gerichtet ist: das Silber-/Goldprojekt Las Coloradas und das Silber-/Goldprojekt Almoloya im ertragreichen Bergbaubezirk Parral in Mexiko gerichtet ist. Die Projekte beherbergen historische, ehemals aktive hochgradige Silberminen und gelten als höffig für weitere Edelmetalllagerstätten, denn es erstreckt sich entlang derselben strukturellen und stratigrafischen Gürtel, die Standort zahlreicher anderer hochgradige Lagerstätten sind. Darüber hinaus hält das Unternehmen eine 1%ige NSR-Royalty auf die Claims La Trini, die Teil des von GoGold Resources Inc. betriebenen Projekts Los Ricos North in Mexiko sind. Kingsmen ist ein börsennotiertes Unternehmen (TSX.V:KNG;OTCQB: KNGRF;FWB:TUY) und hat seinen Hauptsitz in Vancouver (British Columbia).