Eröffnung des Festivals der Chinesischen Oper (Kunshan) 2025, das die Vitalität der traditionellen chinesischen Oper zelebriert
KUNSHAN, China, 10. September 2025 /PRNewswire/ -- Das 2025 Chinese Opera (Kunshan) Festival, das gemeinsam vom Ministerium für Kultur und Tourismus und der Volksregierung der Provinz Jiangsu organisiert wird, wurde am 8. September in Kunshan, Provinz Jiangsu, eröffnet. Aufbauend auf den vergangenen Festivals, bei denen die klassischen Rollentypen Sheng (männlich), Dan (weiblich), Jing (bemaltes Gesicht) und Chou (Clown) im Mittelpunkt standen, konzentriert sich das diesjährige Programm auf das Theater der Kampfkünste. Bei der Eröffnungsvorstellung wurden Ausschnitte aus den Kampfkünsten von sechs renommierten Meistern der chinesischen Oper präsentiert. Während des gesamten Festivals, das noch bis zum 20. September andauert, werden 20 Kampfkünstler aus ganz China zehn gemeinsame Aufführungen präsentieren, die die kontinuierliche Bewahrung und Innovation der traditionellen chinesischen Oper widerspiegeln.
Bei der Eröffnungszeremonie wurden Urkunden an Teilnehmer verliehen, die für das National Leading Talent Development Program for Chinese Opera 2025 ausgewählt wurden, sowie Auszeichnungen für Institutionen, die vom Ministerium für Kultur und Tourismus zwischen 2020 und 2024 als herausragende Opernproduktionsinitiativen anerkannt wurden.
Das diesjährige Festival steht im Zeichen von fünf Programmen: Eröffnungs- und Abschlusszeremonien, ein nationales Schaufenster der Operndarsteller (Kampfkunsttheater), eingeladene Aufführungen von gefeierten Produktionen, Opernsymposien und Initiativen zur Erhaltung gefährdeter Opernformen. Außerdem umfasst es fünf Erweiterungsprogramme: Opernaustausch- und -förderungsaktivitäten, die Kulturtourismuskampagne "Watch Opera, Visit Jiangsu", eine Sonderausstellung im Chinesischen Opernmuseum, ein traditioneller Opernkulturmarktplatz und eine digitale Förderplattform.
Im Laufe des Festivals werden 39 Aufführungen mit 107 Produktionen von 53 Ensembles, die 31 verschiedene Operntraditionen repräsentieren, gezeigt. Die Aufführungen und Aktivitäten werden an einer Vielzahl von Orten stattfinden, darunter traditionelle Theater, historische Städte, Museen, Universitäten und landschaftlich reizvolle Orte, die dem Publikum ein umfassendes kulturelles Erlebnis bieten.
Kunshan, der Geburtsort der Kunqu-Oper, der ältesten Form der chinesischen Oper, ist bereits zum siebten Mal in Folge Gastgeber des Festivals. Jetzt wurde ein neuer Dreijahres-Aktionsplan auf den Weg gebracht, der die künftige Entwicklung des Programms steuern soll. Von 2018 bis 2024 präsentierte das Festival 348 Operngenres, einschließlich Puppenspiel und Schattentheater, und brachte 494 Organisationen zusammen, die 295 Aufführungen mit 606 Ausschnitten auf die Bühne brachten und sowohl persönlich als auch online ein Rekordpublikum anzogen.
Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2769712/image_5015371_20352799.jpg
View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/eroffnung-des-festivals-der-chinesischen-oper-kunshan-2025-das-die-vitalitat-der-traditionellen-chinesischen-oper-zelebriert-302553276.html