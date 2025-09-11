Eröffnung des Festivals der Chinesischen Oper (Kunshan) 2025, das die Vitalität der traditionellen chinesischen Oper zelebriert

KUNSHAN, China, 10. September 2025 /PRNewswire/ -- Das 2025 Chinese Opera (Kunshan) Festival, das gemeinsam vom Ministerium für Kultur und Tourismus und der Volksregierung der Provinz Jiangsu organisiert wird, wurde am 8. September in Kunshan, Provinz Jiangsu, eröffnet. Aufbauend auf den vergangenen Festivals, bei denen die klassischen Rollentypen Sheng (männlich), Dan (weiblich), Jing (bemaltes Gesicht) und Chou (Clown) im Mittelpunkt standen, konzentriert sich das diesjährige Programm auf das Theater der Kampfkünste. Bei der Eröffnungsvorstellung wurden Ausschnitte aus den Kampfkünsten von sechs renommierten Meistern der chinesischen Oper präsentiert. Während des gesamten Festivals, das noch bis zum 20. September andauert, werden 20 Kampfkünstler aus ganz China zehn gemeinsame Aufführungen präsentieren, die die kontinuierliche Bewahrung und Innovation der traditionellen chinesischen Oper widerspiegeln.

Bei der Eröffnungszeremonie wurden Urkunden an Teilnehmer verliehen, die für das National Leading Talent Development Program for Chinese Opera 2025 ausgewählt wurden, sowie Auszeichnungen für Institutionen, die vom Ministerium für Kultur und Tourismus zwischen 2020 und 2024 als herausragende Opernproduktionsinitiativen anerkannt wurden.