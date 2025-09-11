    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Replit schließt Finanzierung in Höhe von 250 Millionen US-Dollar ab, um die Kundendynamik weiter auszubauen

    Foster City, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Prysm, a16z, Amex Ventures, Coatue
    und YC beteiligen sich an Finanzierungsrunde; Beitritt zum AI Futures Fund von
    Google; Ankündigung eines neuen autonomen Agenten für Unternehmen

    Replit, die am schnellsten wachsende Plattform zur Erstellung von
    agentenbasierter KI-Software, gab heute eine Finanzierungsrunde in Höhe von 250
    Millionen US-Dollar bekannt, wodurch das Unternehmen mit 3 Milliarden US-Dollar
    bewertet wird. Dies entspricht einer fast 3-fachen Steigerung der Bewertung seit
    der letzten Finanzierungsrunde im Jahr 2023. Die Finanzierung erfolgt
    unmittelbar nachdem Replit seinen Jahresumsatz in weniger als einem Jahr von 2,8
    Millionen US-Dollar auf 150 Millionen US-Dollar gesteigert hat, was einer
    Steigerung um mehr als das 50-Fache entspricht und von einer globalen Community
    mit mehr als 40 Millionen Nutzern getragen wird. Prysm Capital leitet die
    Finanzierungsrunde, an der Amex Ventures und der AI Futures Fund von Google als
    strategische Investoren beteiligt sind. YC, Craft, a16z, Coatue, Paul Graham und
    andere erhöhen ihre Investitionen.

    Entwickler aus verschiedenen Branchen nutzen Replit zur Erstellung von
    Anwendungen, darunter Teams bei Zillow, Duolingo und Coinbase. Aufbauend auf
    dieser Kundendynamik hat Replit heute Agent 3 eingeführt, seinen bislang
    autonomsten Agenten. Diese Fortschritte markieren einen Wandel vom hilfreichen
    Assistenten zum echten Mitarbeiter. Agent 3 ist 10-mal autonomer als frühere
    Versionen und verfügt über die Fähigkeit, Code zu testen und zu korrigieren
    sowie benutzerdefinierte Agenten und Workflows zu erstellen, die komplexe oder
    sich wiederholende Aufgaben für jede Art von Arbeit automatisieren können, nicht
    nur für die Softwareentwicklung.

    "Wir waren die Ersten, die Vibe-Coding für Personen ohne vorherige
    Programmiererfahrung weltweit verfügbar gemacht haben", erklärte Amjad Masad,
    Geschäftsführer und Gründer von Replit. "Mit der Kapitalerhöhung und unserem
    neuen AI Agent sind wir in der Lage, die Kundenakquise zu beschleunigen und zum
    Standard für Unternehmen zu werden. Die Zukunft ist vielversprechend, da
    Millionen - wenn nicht sogar Milliarden - von Menschen ihre Ideen mit wenigen
    Klicks verwirklichen können."

    "Die Vision von Replit - jedem die Möglichkeit zu geben, etwas zu entwickeln -
    hat uns sehr angesprochen. Die Popularität bei Einzelpersonen, Teams und
    Unternehmen hat Replit zur führenden agentenbasierten KI-Plattform für die
    Entwicklung maßgeschneiderter Software, Agenten und Workflows gemacht", sagte
    Jay Park, Geschäftsleiter und Mitgründer von Prysm Capital. "Wir freuen uns
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Replit schließt Finanzierung in Höhe von 250 Millionen US-Dollar ab, um die Kundendynamik weiter auszubauen Prysm, a16z, Amex Ventures, Coatue und YC beteiligen sich an Finanzierungsrunde; Beitritt zum AI Futures Fund von Google; Ankündigung eines neuen autonomen Agenten für Unternehmen Replit, die am schnellsten wachsende Plattform zur Erstellung von …