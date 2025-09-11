Replit schließt Finanzierung in Höhe von 250 Millionen US-Dollar ab, um die Kundendynamik weiter auszubauen

Foster City, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Prysm, a16z, Amex Ventures, Coatue

und YC beteiligen sich an Finanzierungsrunde; Beitritt zum AI Futures Fund von

Google; Ankündigung eines neuen autonomen Agenten für Unternehmen



Replit, die am schnellsten wachsende Plattform zur Erstellung von

agentenbasierter KI-Software, gab heute eine Finanzierungsrunde in Höhe von 250

Millionen US-Dollar bekannt, wodurch das Unternehmen mit 3 Milliarden US-Dollar

bewertet wird. Dies entspricht einer fast 3-fachen Steigerung der Bewertung seit

der letzten Finanzierungsrunde im Jahr 2023. Die Finanzierung erfolgt

unmittelbar nachdem Replit seinen Jahresumsatz in weniger als einem Jahr von 2,8

Millionen US-Dollar auf 150 Millionen US-Dollar gesteigert hat, was einer

Steigerung um mehr als das 50-Fache entspricht und von einer globalen Community

mit mehr als 40 Millionen Nutzern getragen wird. Prysm Capital leitet die

Finanzierungsrunde, an der Amex Ventures und der AI Futures Fund von Google als

strategische Investoren beteiligt sind. YC, Craft, a16z, Coatue, Paul Graham und

andere erhöhen ihre Investitionen.







Anwendungen, darunter Teams bei Zillow, Duolingo und Coinbase. Aufbauend auf

dieser Kundendynamik hat Replit heute Agent 3 eingeführt, seinen bislang

autonomsten Agenten. Diese Fortschritte markieren einen Wandel vom hilfreichen

Assistenten zum echten Mitarbeiter. Agent 3 ist 10-mal autonomer als frühere

Versionen und verfügt über die Fähigkeit, Code zu testen und zu korrigieren

sowie benutzerdefinierte Agenten und Workflows zu erstellen, die komplexe oder

sich wiederholende Aufgaben für jede Art von Arbeit automatisieren können, nicht

nur für die Softwareentwicklung.



"Wir waren die Ersten, die Vibe-Coding für Personen ohne vorherige

Programmiererfahrung weltweit verfügbar gemacht haben", erklärte Amjad Masad,

Geschäftsführer und Gründer von Replit. "Mit der Kapitalerhöhung und unserem

neuen AI Agent sind wir in der Lage, die Kundenakquise zu beschleunigen und zum

Standard für Unternehmen zu werden. Die Zukunft ist vielversprechend, da

Millionen - wenn nicht sogar Milliarden - von Menschen ihre Ideen mit wenigen

Klicks verwirklichen können."



"Die Vision von Replit - jedem die Möglichkeit zu geben, etwas zu entwickeln -

hat uns sehr angesprochen. Die Popularität bei Einzelpersonen, Teams und

Unternehmen hat Replit zur führenden agentenbasierten KI-Plattform für die

Entwicklung maßgeschneiderter Software, Agenten und Workflows gemacht", sagte

Jay Park, Geschäftsleiter und Mitgründer von Prysm Capital. "Wir freuen uns Seite 1 von 2 Seite 2 ►





Entwickler aus verschiedenen Branchen nutzen Replit zur Erstellung vonAnwendungen, darunter Teams bei Zillow, Duolingo und Coinbase. Aufbauend aufdieser Kundendynamik hat Replit heute Agent 3 eingeführt, seinen bislangautonomsten Agenten. Diese Fortschritte markieren einen Wandel vom hilfreichenAssistenten zum echten Mitarbeiter. Agent 3 ist 10-mal autonomer als frühereVersionen und verfügt über die Fähigkeit, Code zu testen und zu korrigierensowie benutzerdefinierte Agenten und Workflows zu erstellen, die komplexe odersich wiederholende Aufgaben für jede Art von Arbeit automatisieren können, nichtnur für die Softwareentwicklung."Wir waren die Ersten, die Vibe-Coding für Personen ohne vorherigeProgrammiererfahrung weltweit verfügbar gemacht haben", erklärte Amjad Masad,Geschäftsführer und Gründer von Replit. "Mit der Kapitalerhöhung und unseremneuen AI Agent sind wir in der Lage, die Kundenakquise zu beschleunigen und zumStandard für Unternehmen zu werden. Die Zukunft ist vielversprechend, daMillionen - wenn nicht sogar Milliarden - von Menschen ihre Ideen mit wenigenKlicks verwirklichen können.""Die Vision von Replit - jedem die Möglichkeit zu geben, etwas zu entwickeln -hat uns sehr angesprochen. Die Popularität bei Einzelpersonen, Teams undUnternehmen hat Replit zur führenden agentenbasierten KI-Plattform für dieEntwicklung maßgeschneiderter Software, Agenten und Workflows gemacht", sagteJay Park, Geschäftsleiter und Mitgründer von Prysm Capital. "Wir freuen uns