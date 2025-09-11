Replit schließt Finanzierung in Höhe von 250 Millionen US-Dollar ab, um die Kundendynamik weiter auszubauen
Foster City, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Prysm, a16z, Amex Ventures, Coatue
und YC beteiligen sich an Finanzierungsrunde; Beitritt zum AI Futures Fund von
Google; Ankündigung eines neuen autonomen Agenten für Unternehmen
Replit, die am schnellsten wachsende Plattform zur Erstellung von
agentenbasierter KI-Software, gab heute eine Finanzierungsrunde in Höhe von 250
Millionen US-Dollar bekannt, wodurch das Unternehmen mit 3 Milliarden US-Dollar
bewertet wird. Dies entspricht einer fast 3-fachen Steigerung der Bewertung seit
der letzten Finanzierungsrunde im Jahr 2023. Die Finanzierung erfolgt
unmittelbar nachdem Replit seinen Jahresumsatz in weniger als einem Jahr von 2,8
Millionen US-Dollar auf 150 Millionen US-Dollar gesteigert hat, was einer
Steigerung um mehr als das 50-Fache entspricht und von einer globalen Community
mit mehr als 40 Millionen Nutzern getragen wird. Prysm Capital leitet die
Finanzierungsrunde, an der Amex Ventures und der AI Futures Fund von Google als
strategische Investoren beteiligt sind. YC, Craft, a16z, Coatue, Paul Graham und
andere erhöhen ihre Investitionen.
und YC beteiligen sich an Finanzierungsrunde; Beitritt zum AI Futures Fund von
Google; Ankündigung eines neuen autonomen Agenten für Unternehmen
Replit, die am schnellsten wachsende Plattform zur Erstellung von
agentenbasierter KI-Software, gab heute eine Finanzierungsrunde in Höhe von 250
Millionen US-Dollar bekannt, wodurch das Unternehmen mit 3 Milliarden US-Dollar
bewertet wird. Dies entspricht einer fast 3-fachen Steigerung der Bewertung seit
der letzten Finanzierungsrunde im Jahr 2023. Die Finanzierung erfolgt
unmittelbar nachdem Replit seinen Jahresumsatz in weniger als einem Jahr von 2,8
Millionen US-Dollar auf 150 Millionen US-Dollar gesteigert hat, was einer
Steigerung um mehr als das 50-Fache entspricht und von einer globalen Community
mit mehr als 40 Millionen Nutzern getragen wird. Prysm Capital leitet die
Finanzierungsrunde, an der Amex Ventures und der AI Futures Fund von Google als
strategische Investoren beteiligt sind. YC, Craft, a16z, Coatue, Paul Graham und
andere erhöhen ihre Investitionen.
Entwickler aus verschiedenen Branchen nutzen Replit zur Erstellung von
Anwendungen, darunter Teams bei Zillow, Duolingo und Coinbase. Aufbauend auf
dieser Kundendynamik hat Replit heute Agent 3 eingeführt, seinen bislang
autonomsten Agenten. Diese Fortschritte markieren einen Wandel vom hilfreichen
Assistenten zum echten Mitarbeiter. Agent 3 ist 10-mal autonomer als frühere
Versionen und verfügt über die Fähigkeit, Code zu testen und zu korrigieren
sowie benutzerdefinierte Agenten und Workflows zu erstellen, die komplexe oder
sich wiederholende Aufgaben für jede Art von Arbeit automatisieren können, nicht
nur für die Softwareentwicklung.
"Wir waren die Ersten, die Vibe-Coding für Personen ohne vorherige
Programmiererfahrung weltweit verfügbar gemacht haben", erklärte Amjad Masad,
Geschäftsführer und Gründer von Replit. "Mit der Kapitalerhöhung und unserem
neuen AI Agent sind wir in der Lage, die Kundenakquise zu beschleunigen und zum
Standard für Unternehmen zu werden. Die Zukunft ist vielversprechend, da
Millionen - wenn nicht sogar Milliarden - von Menschen ihre Ideen mit wenigen
Klicks verwirklichen können."
"Die Vision von Replit - jedem die Möglichkeit zu geben, etwas zu entwickeln -
hat uns sehr angesprochen. Die Popularität bei Einzelpersonen, Teams und
Unternehmen hat Replit zur führenden agentenbasierten KI-Plattform für die
Entwicklung maßgeschneiderter Software, Agenten und Workflows gemacht", sagte
Jay Park, Geschäftsleiter und Mitgründer von Prysm Capital. "Wir freuen uns
Anwendungen, darunter Teams bei Zillow, Duolingo und Coinbase. Aufbauend auf
dieser Kundendynamik hat Replit heute Agent 3 eingeführt, seinen bislang
autonomsten Agenten. Diese Fortschritte markieren einen Wandel vom hilfreichen
Assistenten zum echten Mitarbeiter. Agent 3 ist 10-mal autonomer als frühere
Versionen und verfügt über die Fähigkeit, Code zu testen und zu korrigieren
sowie benutzerdefinierte Agenten und Workflows zu erstellen, die komplexe oder
sich wiederholende Aufgaben für jede Art von Arbeit automatisieren können, nicht
nur für die Softwareentwicklung.
"Wir waren die Ersten, die Vibe-Coding für Personen ohne vorherige
Programmiererfahrung weltweit verfügbar gemacht haben", erklärte Amjad Masad,
Geschäftsführer und Gründer von Replit. "Mit der Kapitalerhöhung und unserem
neuen AI Agent sind wir in der Lage, die Kundenakquise zu beschleunigen und zum
Standard für Unternehmen zu werden. Die Zukunft ist vielversprechend, da
Millionen - wenn nicht sogar Milliarden - von Menschen ihre Ideen mit wenigen
Klicks verwirklichen können."
"Die Vision von Replit - jedem die Möglichkeit zu geben, etwas zu entwickeln -
hat uns sehr angesprochen. Die Popularität bei Einzelpersonen, Teams und
Unternehmen hat Replit zur führenden agentenbasierten KI-Plattform für die
Entwicklung maßgeschneiderter Software, Agenten und Workflows gemacht", sagte
Jay Park, Geschäftsleiter und Mitgründer von Prysm Capital. "Wir freuen uns
Autor folgen