Mural macht Omar Ayub zum technischen Leiter und baut damit seine Führungsrolle in Sachen KI und Technik weiter aus

SAN FRANCISCO, 11. September 2025 /PRNewswire/ -- Mural , die führende Plattform für visuelle Zusammenarbeit, gab heute die Ernennung von Omar Ayub zum neuen technischen Leiter des Unternehmens bekannt. Er verfügt über fast zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Technik, Softwareentwicklung und KI in schnell wachsenden Technologieunternehmen. Als technischer Leiter wird Omar die Technologiestrategie von Mural anführen und die ehrgeizige KI-Vision des Unternehmens vorantreiben, um Kunden eine stärkere Ausrichtung und einen schnelleren Markterfolg zu ermöglichen.

„Ich hab selbst gesehen, wie eine starke Ausrichtung und eingespielte Teams zu außergewöhnlichen Ergebnissen führen", meinte Ayub. „Mural verfügt über ein hervorragendes Fundament an fortschrittlichen KI-Fähigkeiten, auf dem wir weiter aufbauen werden, um unsere Kunden noch schneller zu bedienen und ihnen dabei zu helfen, schneller als je zuvor Ergebnisse zu erzielen. Ich freue mich sehr, in dieser entscheidenden Phase zu arbeiten und unseren Kunden dabei zu helfen, das Mögliche neu zu definieren."

Ayub bringt eine kundenorientierte Denkweise und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Skalierung von Technologieunternehmen von Weltklasse mit. Zuvor hatte er Führungspositionen bei Capital One, Zepz und Sendwave inne, wo er Produkt- und Technologieinitiativen leitete, neue Produkte einführte, in zusätzliche Märkte expandierte und das Transaktionsvolumen auf über 8 Milliarden US-Dollar pro Jahr steigerte, was schließlich in einem 500-Millionen-Dollar-Exit gipfelte. Sein Fachwissen erstreckt sich auf die Bereiche Benutzererfahrung, Analytik, KI und maschinelles Lernen, Verbrauchertechnologie und produktgesteuertes Wachstum. Er liefert Software, die Unternehmen hilft, innovativ zu sein, sich schneller anzupassen und außergewöhnliche Geschäftsergebnisse zu erzielen.

„Mural schlägt ein aufregendes neues Kapitel auf, indem wir unsere KI-Initiativen und unsere technische Führung verstärken", sagte Leigh-Margaret Stull, Geschäftsführer von Mural. „Omar bringt die einzigartige Fähigkeit mit, Technologie mit menschlichem Potenzial zu verbinden und Lösungen zu schaffen, die das Wachstum sowohl von Mural als auch unserer Kunden beschleunigen werden."

Mit dieser strategischen Ernennung unterstreicht Mural sein Engagement für technologische Innovation und hervorragende Produkte. Das Unternehmen wird seine Plattform weiterentwickeln und mit nahtlosen, KI-gestützten Erlebnissen, die Kunden weltweit Ergebnisse bringen, den Markt anführen.

‍Informationen zu Mural‍

Mural ist die führende Plattform für visuelles Arbeiten, die Teams hilft, kreativ und innovativ besser zusammenzuarbeiten. Mural kombiniert seine Plattform für visuelle Zusammenarbeit mit branchenführenden Forschungsergebnissen und Methoden zur Teamarbeit und hilft Teams, ihre Arbeit besser und schneller zu erledigen. Der benutzerfreundliche Arbeitsbereich von Mural ermöglicht Teams eine nahtlose Zusammenarbeit unter Verwendung etablierter Design-Thinking-Methoden und erfüllt gleichzeitig die höchsten IT- und Regulierungsstandards. Mural wird von der Hälfte der Fortune-100-Unternehmen genutzt und bringt Teams zusammen, damit sie die wichtigsten Aufgaben erledigen können, egal wo sie sind. Erfahren Sie mehr und testen Sie es kostenlos unter mural.co .

