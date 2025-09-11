Almonty vor ÜBERNAHME? Renk nach 260-%-Rally! D-Wave Quantum vor spannenden Wochen! Almonty sorgt mit Übernahmeplänen in den USA für Schlagzeilen – eine Wolfram-Produktion auf amerikanischem Boden könnte zur Lösung eines strategischen Problems des Landes beitragen. Dass der Kurs nicht stärker auf das Bloomberg-Interview reagiert …



