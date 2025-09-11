Almonty vor ÜBERNAHME? Renk nach 260-%-Rally! D-Wave Quantum vor spannenden Wochen!
Foto: esg-aktien.de
Almonty sorgt mit Übernahmeplänen in den USA für Schlagzeilen – eine Wolfram-Produktion auf amerikanischem Boden könnte zur Lösung eines strategischen Problems des Landes beitragen. Dass der Kurs nicht stärker auf das Bloomberg-Interview reagiert hat, ist nicht richtig nachvollziehbar. Analysten sehen bereits jetzt 50 % Kurspotenzial für die Almonty-Aktie und ein KGV 2027 von 5. Auch Renk hat mit einer 260-%-Rally und starken Halbjahreszahlen überzeugt. Mit einem neuen, hochmodernen Getriebe für leichte Kettenfahrzeuge positioniert sich das MDAX-Unternehmen für autonome Militärtechnik. Spannend dürfte es in den kommenden Wochen bei D-Wave werden. Der Quantum-Highflyer nimmt an zahlreichen internationalen Konferenzen teil. Sie bieten die Bühne für technologische Fortschritte und neue Kundenkontakte und könnten die Aktie aus der Seitwärtsbewegung katapultieren.
