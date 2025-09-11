    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Handelsblatt' zu Moskaus Drohnen-Attacke auf Polen

    Für Sie zusammengefasst
    • Russland verschiebt Grenzen mit beispiellosen Aktionen.
    • Reaktion des Westens bleibt oft spät und schwach.
    • Europa muss geschlossen und eigenständig handeln.

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" zu Moskaus Drohnen-Attacke auf Polen:

    "Erschreckend ist der Angriff, doch überraschend kommt er nicht. Russland folgt einem bekannten Muster: Der Kreml verschiebt Grenzen mit bislang beispiellosen Aktionen, wartet die Reaktion des Westens ab und geht beim nächsten Mal noch einen Schritt weiter. So tastet sich Putin systematisch vor, immer darauf vertrauend, dass die Antwort seiner Gegner spät kommt, schwach und uneinheitlich bleibt. Mittlerweile attackiert Moskau die westlichen Verbündeten der Ukraine offen. Entsprechend eindeutig muss die Reaktion der Nato ausfallen. Die Mitgliedstaaten aus Europa dürfen sich dabei nicht darauf verlassen, dass die USA eine Führungsrolle übernehmen. Unter Präsident Donald Trump nähert sich Washington wieder Kremlchef Wladimir Putin an. Die davon ausgehende Gefahr darf Europa nicht unterschätzen. Weitere russische Provokationen und Angriffe werden folgen, Geschlossenheit und Eigeninitiative sind jetzt überlebenswichtig."/yyzz/DP/men





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Handelsblatt' zu Moskaus Drohnen-Attacke auf Polen Das "Handelsblatt" zu Moskaus Drohnen-Attacke auf Polen: "Erschreckend ist der Angriff, doch überraschend kommt er nicht. Russland folgt einem bekannten Muster: Der Kreml verschiebt Grenzen mit bislang beispiellosen Aktionen, wartet die Reaktion …