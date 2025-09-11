    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Lausitzer Rundschau' zur Reform der Schuldenbremse

    • Reform der Schuldenbremse: Ideen liegen vor
    • Fokus auf Investitionen, nicht Konsumfinanzierung
    • Regierung muss Verantwortung für Haushaltsführung tragen

    COTTBUS (dpa-AFX) - 'Lausitzer Rundschau' zur Reform der Schuldenbremse

    Das Rad neu erfinden müssen die Kommissionsmitglieder nicht. Zahlreiche Ideen für Reformansätze liegen vor. Was am Ende stehen wird - und was die Regierung aus den Vorschlägen machen wird - ist noch offen. Doch zu hoffen ist, dass einige Faktoren berücksichtigt werden, wie eine einfachere Kreditfinanzierung für wohlstandssteigernde Investitionen. Dass also nicht konsumtive Vorhaben finanziert werden, sondern der Fokus auf dem Produktionspotenzial, auf der Schaffung von Arbeitsplätzen, liegt. Und: Selbst wenn sich die Experten beispielsweise darauf einigen können, dem Staat künftig etwas mehr Flexibilität bei Notlagen und der Rückzahlung von Krediten einzuräumen oder beim Verschuldungsspielraum des BIP je nach Schuldenstand, darf sich letztlich keine Regierung aus der Verantwortung ziehen, mit ihren Finanzmitteln verantwortungsbewusst zu haushalten und Ausgaben auch zu hinterfragen./yyzz/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
