    Pressestimme

    'Stuttgarter Zeitung' zu Polen/Drohnen

    Für Sie zusammengefasst
    • Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine eskaliert.
    • Polens Luftwaffe schoss Drohnen über europäischem Terrain ab.
    • Provokation richtet sich gegen ganz Europa und den Westen.

    STUTTGART (dpa-AFX) - 'Stuttgarter Zeitung' zu Polen/Drohnen

    Russlands völkerrechtswidriger Angriffskrieg gegen die Ukraine droht zu eskalieren. Die von Polens Luftwaffe über europäischem Terrain abgeschossenen Drohnen deuten auf eine dreiste Provokation hin. Wer üble Absichten ausschließt, wäre ein Narr. Es geht hier nicht um einen Einzelfall, bei dem ein Versehen unterstellt werden könnte. Offenbar wurde der polnische Luftraum mindestens 19 Mal verletzt - allesamt Irrläufer?

    Bei dem Eklat handelt es sich um eine beispiellose Konfrontation. Die richtet sich nicht nur gegen Polen selbst, immerhin Mitglied der EU und der Nato. Die Aggression gilt ganz Europa, dem Westen, letztlich der gesamten freien Welt. Kaum vier Wochen nach dem Alaska-Gipfel, wo Wladimir Putin Friedensabsichten heuchelte, demonstriert er ganz ungeniert das Gegenteil./yyzz/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
